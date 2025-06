Industria de autopartes pide traje a la medida en reducción de jornada laboral

Gabriel Padilla Maya, director general de la asociación Industria Nacional de Autopartes (INA), afirmó que el sector requiere reglas específicas al contar con horarios de trabajo atípicos, por lo que pidieron a las autoridades considerar en el proyecto de reforma para la jornada de 40 horas, un trato diferenciado y hasta programas piloto.

En entrevista con El Economista, el representante del organismo señaló que el sector industrial está preocupado cómo será la gradualidad en la reducción de jornada laboral, ya que las empresas tienen características complejas y diferentes.

"En el sector de autopartes, hay empresas que pueden tener 50, 100, 200, hasta más de 500 horarios por la dimensión y tamaño de las plantas. Simplemente para implementar algún cambio, en alguno de estos segmentos por bloques de horarios, implicaría implementar medidas regulatorias entre cuatro y seis meses”, aseguró.

Expuso que una de las mayores implicaciones de implementar la reducción de la jornada laboral sin tomar en cuenta sector por sector, es que el de autopartes necesitaría un escalonamiento por cada hora reducida en un año de gradualidad hasta completar alcanzar las 40 horas.

Padilla Maya resaltó que actualmente el país no se encuentra en las mejores condiciones, ya que las presiones proteccionistas de Estados Unidos generan cierto grado de incertidumbre, y que lo anterior sumado a una reducción de las horas de trabajo, para el sector de la manufactura y autopartes tendría “severas complejidades”.

“Sería ideal una gradualidad que vaya reconociendo las particularidades de los horarios de las jornadas laborales que hay en los distintos sectores. Por lo tanto, proponer a lo mejor proyectos piloto que pudieran darse durante un primer año de análisis y de recabar datos duros y posibles resultados en ciertas empresas y sectores, para después avanzar directamente a la reducción de manera paulatina”, refirió.

El representante de la INA apuntó que es fundamental que se consideren todas las aristas posibles, ya que no tomar en cuenta los diferentes horarios que existen en las industrias podría afectar la productividad de las compañías.

“Que no caigamos en el riesgo de que, no considerando todas estas variables, que al final de cuentas, la reducción no sea de 40 horas, sino sea menor, y que esto afecte los procesos industriales donde la mayor dificultad de implementar la jornada es cuando se cuentan con tres turnos diarios en las plantas y que la implementación requiere cambios estructurales en la forma en cómo se están organizando los procesos productivos”, explicó.

Resaltó que una de las preocupaciones que ya tienen los industriales es que reducir las horas de trabajo no reste competitividad y, sobre todo, de cara a la revisión del T-MEC.

“No anticiparnos hacer concesiones cuando vamos a entrar a una revisión del T-MEC y la parte laboral va a ser una presión más en la que hoy vamos a tener que sortear el sector privado una incertidumbre más para las cuestiones comerciales”, comentó.

Continuarán pendientes de los foros

Padilla Maya dijo que están muy atentos a participar en los diálogos que organizó el gobierno junto con el sector privado, sindical y académico.

“Con el fin de conocer la posición de la autoridad, de los grupos empresariales, de los sindicatos, de los trabajadores, necesitamos que conforme vayan avanzando los foros, la autoridad vaya pronunciándose sobre cómo pudiera darse un tratamiento por sectores”, estimó.

Durante su participación en el primer Foro para la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales, convocado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el empresario comentó que los tiempos de descanso deben ser considerados dentro de la reforma.

“El tiempo de descanso diario es parte de la jornada de trabajo. Esto quiere decir que 40 horas, no son 40 horas laboradas, son 37 horas y media. Por eso es que, este tiempo de descanso, como a lo mejor otros que esté incluyendo, por ejemplo, la Ley Silla y la obligación de darse periodos de descanso periódicos, también reduce ese es tiempo de trabajo efectivo”, detalló.

Agregó que el tiempo extraordinario se realiza bajo circunstancias inhabituales, mismo que continuará sucediendo en las diversas industrias.

“Ahí encontramos que probablemente, nueve horas semanales no fueran suficientes. Pondríamos a consideración la posibilidad de ampliar las horas extras dobles y buscando también las certezas de seguridad para las empresas. Estamos entrando a terreno desconocido para las empresas que van a tener que llevar a cabo esta reducción”, argumentó el empresario.