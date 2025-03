Hacer visible las ventajas del empleo formal, el reto para contratar migrantes deportados de EU: CCE

Uno de los principales retos que tendrán las empresas que contraten a los migrantes retornados de Estados Unidos, será convencerlos sobre las ventajas que implica contar con acceso a un empleo formal, asegura Donaciano Domínguez Espinosa, coordinador del proyecto de Integración Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Es convencerlos de las ventajas que implica el tener acceso a un empleo formal. Porque de pronto ellos (retornados) dicen, el sueldo es de 12,000 pesos, pero mejor páguenme 13,000 pesos y no me des prestaciones. Ahí no se está visibilizando la ventaja de tener la seguridad social para la protección médica, apoyo a las familias. Hay que convencerlos de estas ventajas que tienen los empleos formales que estamos ofreciendo a través del CCE”, asegura.

En entrevista con El Economista, Domínguez expone que otro de los retos es mantener el contacto con los repatriados en su lugar de destino, ya que al inicio son recibidos con ayuda del gobierno de México en los distintos puntos de repatriación, asegurando que tengan el apoyo para que lleguen a su estado de origen.

"Están llegando fundamentalmente a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero. Entonces, lo que se espera después, es cómo mantener el contacto con ellos para hacerles llegar las ofertas de empleo en sus lugares de destino. Ese es creo, el principal reto que estamos teniendo”, asevera.

Desde el pasado 20 de enero, México ha recibido a más de 10,000 migrantes deportados desde Estados Unidos, alrededor del 80% son mexicanos y el resto, de otras nacionalidades, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante eso, el gobierno implementa el programa “México te Abraza”, que busca ofrecer a los repatriados asistencia y protección consular; recepción y apoyo en los seis estados fronterizos; la incorporación al empleo y programas de bienestar.

Al plan se han sumado de 148 empresas que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mismas que ofrecen 50,486 vacantes para los connacionales que retornan y desean trabajar en el país.

Al ser cuestionado sobre cuáles son los retos que divisan en la contratación de migrantes de otras nacionalidades dentro de México, Domínguez Espinosa expone que el principal es la dificultad de los extranjeros para obtener documentos de identificación, el acceso a servicios financieros y de movilidad.

“Son personas que no siempre conocen la ciudad, se les dificulta moverse, que es una ventaja para el mexicano repatriado que está regresando, porque la gran mayoría logra tener documentos de identidad porque tienen acceso a una CURP, tienen acceso a una boleta de repatriación con fotografía, podrán tener sin ningún problema una identificación como el INE, con apoyo del Banco del Bienestar pueden tener una cuenta bancaria, que es un tema que el migrante se le complica”, explica.

De acuerdo con datos del CCE, la entidades federativas con mayor oferta laboral son Nuevo León (7,379), seguida por Jalisco (4,022), Estado de México (4,003), la Ciudad de México (3,715), Guanajuato (2,781) y Querétaro (2,693).

Como parte del programa, las empresas ofrecerán información de empleos en los 11 puntos de repatriación de la frontera, así como en los aeropuertos de ciudades que reciban vuelos de personas retornadas, y se habilitará una plataforma informática para la vinculación de los mexicanos repatriados con las ofertas laborales, para que puedan postularse fácilmente a los empleos.

Domínguez Espinosa señala que las personas retornadas están ayudando a cubrir un déficit de vacantes, ya que el mercado laboral mexicano presenta escasez de talento para cubrir una serie de puestos de trabajo que se tienen disponibles.

“Como empresas estamos convencidas que en este grupo de personas que retornan puede estar quien sea capaz de cubrir el puesto de trabajo vacante que se tiene. Sabemos que hay grandes perfiles laborales, personal técnico muy calificado, obreros y demás, pero el volumen de repatriaciones hasta ahora afortunadamente no ha sido el volumen que se esperaba”, destaca.

De acuerdo con información del gobierno federal, con el programa se otorgará protección para mexicanos deportados mediante su integración al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo que tendrán acceso a la prestación del seguro de enfermedades y maternidad, por motivos humanitarios y de solidaridad.

Programa en primera fase

Domínguez Espinosa explica que en el programa de integración laboral se encuentra en una primera fase, que tiene que ver con registrar las empresas, promover las vacantes, y colocar esa información en los puntos de repatriación, tanto en la frontera norte como en los aeropuertos donde están llegando las personas.

“Conforme avance este este proyecto y el gobierno de México empieza a acercar personas repatriadas, podremos empezar a entrevistar y contratar, y poder dar resultados de la contratación propiamente. Un tema importante es que, si hay un migrante que tiene permiso de trabajo también puede aplicar, o si hay personas en México que de pronto están buscando chamba, también aplican. No son vacantes restrictivas", afirma.

Recuerda que un primer compromiso de las empresas es el acercar la oferta laboral disponible, “hoy contamos ya con más de 50,000 ofertas de empleo disponibles. El segundo es, que las vacantes se acerquen a los puntos de repatriación y ya lo estamos haciendo ahí para que sea visible”.

“Lo siguiente es mantener esta estrategia de concertación empresarial permanente. Es que acerquemos el mayor número de vacantes, entonces no hay un piso mínimo como tal. Y la idea es que todo migrante que llegue, y se pueda presentar a las empresas, tenga una entrevista, y de acuerdo con su perfil laboral se puede estar contratando”, concluye el representante del CCE.