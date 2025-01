Gestión de tiempo vs productividad, un (gran) pendiente del mercado laboral mexicano

El fomento de la productividad está cambiando de paradigma y las empresas han comenzado a implementar nuevas estrategias para mejorar el rendimiento de los colaboradores. Entre estos, se encuentra el enfoque en bienestar integral de las personas.

De acuerdo con un estudio de Kelly, el equilibrio entre la vida laboral y personal, junto con el bienestar emocional, son aspectos cada vez más valorados por los trabajadores en México, por lo que algunas compañías están abordando estas áreas que impactan la satisfacción y la productividad de los empleados.

Por otro lado, el informe de Accenture Future of Work señala que las empresas que invierten en programas de bienestar integral no solo mejoran la satisfacción laboral de los colaboradores, sino que también observan un incremento en la productividad hasta un 21 por ciento.

Expone que las empresas que invierten en mayor tecnología para apoyar el desarrollo del trabajo a los colaboradores, se distingue un aumento significativo en la satisfacción y en el rendimiento de los empleados.

Olivia Segura, socia de Asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento de KPMG México, comenta que es parte de las metas de cualquier empresa impulsar la productividad, con el fin de mejorar la competitividad frente a competidores.

“Es muy sencillo identificar si una empresa está siendo o no productiva, por ello es por lo que sí se está buscando incentivar, motivar esa productividad a través de lo que conocemos como bonos o compensación variable, se les brindan a las personas incentivos que ayudan a que la productividad se logre”, comenta.

Luis Peña, socio líder de People Advisory Services de EY México, indica que el fomento de la productividad en las empresas está cambiando en beneficio de los colaboradores y en generar mayor eficiencia.

“El tema es un cambio de paradigmas, es un cambio cultural profundo que debemos llevar a cabo como país para pasar de lo que hoy conocemos como la gestión del trabajo basado en el tiempo, a la gestión de la productividad. Las empresas están muy enfocadas en gestionar la hora de entrada, la hora de la salida, la extensión de la jornada, los cambios de turno, el trabajo en días festivos, en días de descanso las vacaciones, eso es básicamente la gestión que hacemos mayoritariamente dentro de las organizaciones en el país”, indica.

Olivia Segura comenta que en muchas empresas no siempre se impulsa la productividad con efectividad, porque los líderes en una organización tienen que conocer cuáles son las metas, la estrategia de la organización y qué es lo que se quiere lograr, para que en función de ello se pueda mejorar todo este andamiaje al interior de las empresas, que permita estar atendiendo aquellas fallas que están mermando la productividad.

“De manera armónica tiene que estar sin duda Recursos Humanos alineado con este esquema de compensaciones, porque si el talento percibe que da lo mismo que sea productivo o no, si se mide la productividad como muchas veces se hace en otro tipo de actividades que no son de escritorio, como la manufactura, entonces medir los resultados y compensar en función de esos resultados”, señala.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expone que la reducción de jornada laboral está acompañada por la reorganización del trabajo que permita mejorar la productividad por hora; “por ejemplo, reduciendo los espacios en los que se realizan actividades personales en horas de trabajo".

Adecco señala que las prestaciones y beneficios son compensaciones adicionales que se otorgan al trabajador para mejorar sus ingresos, bienestar dentro de la empresa e incrementar así su rendimiento.

Mejores prácticas de las empresas

Luis Peña indica que, para generar una adecuada productividad y llevar un verdadero control de la empresa, se deben tener los datos necesarios para medir el desempeño.

“Tenemos el gran reto de contar con los datos, porque cuando hablamos de productividad es importante que se cuenten con los datos necesarios para poder medirla, y tenemos un rezago muy importante en esta materia para gestionar datos certeros que nos ayudan a entender no solamente a nivel del negocio, sino a nivel de las áreas o de los colaboradores”, comenta.

Expone que los empresarios deben entender dónde está el país actualmente en materia de productividad, “qué tanto estamos familiarizados con la gestión de la productividad. Hoy nos enfocamos en gestionar tiempos, y hay un gran camino para migrar a un formato de gestión de productividad”.

Olivia Segura señala que, los líderes de las empresas deben ofrecer rutas para lograr un bienestar en los colaboradores.

“Tiene que ver con el liderazgo, cómo le explica al trabajador y cómo se generan estas estos métodos de trabajo que van a permitir que la persona sea productiva, y al mismo tiempo no sea en detrimento de su bienestar. La productividad es la otra cara de la moneda del bienestar, es decir, si no hay bienestar, no hay productividad y viceversa”, afirma.