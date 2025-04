En cine, “tenemos que volvernos competitivos”: Canacine

La industria cinematográfica en México tiene frente a sí uno de los desafíos como también un umbral de oportunidad históricos para consolidarse como uno de los destinos de filmación más importantes en el mundo. Es la intención del gremio, y para ello hay ya muchos pasos andados y es expreso el interés de los pesos pesados del cine en el extranjero, pero todavía restan recorridos fundamentales por consumar.

En febrero pasado, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) eligió de manera unánime y conforme a sus estatutos de relevo al contratista y consultor fílmico Mauricio Durán Ortega como su nuevo presidente, quien al asumir el cargo solicitó a la opinión pública un plazo temporal, antes de pronunciarse públicamente, para conocer el estado de salud y los derroteros de la industria audiovisual en el país. Ese plazo ya se cumplió y El Economista finalmente ha podido conversar con la nueva cabeza de la Cámara.

“En lo que estaremos trabajando este año será en los incentivos para que logremos atraer producción al país. Uno de los temas fundamentales es hacer atractivo a México como un destino para las producciones, porque hoy en día hay mucha competencia en diferentes lugares del mundo por atraer producción, y tenemos que volvernos competitivos. Por eso ya estamos trabajando para ver si podemos conseguir que se apruebe algún tax rebate (o reembolso de impuestos, en este caso, por la participación económica en alguna producción audiovisual). México tiene muchas ventajas para provocar que distintas productoras vengan a filmar aquí”.

De hecho, este martes, confirmó Durán, llegó a México una veintena de productores de Estados Unidos gracias a una alianza con el Consulado de México en Los Ángeles, quienes estarán en el país por tres días, “para que vean lo que nosotros llamamos ‘las capacidades’ (del gremio audiovisual), porque México tiene por ventaja la cercanía con Estados Unidos y la puesta a disposición de todos los paisajes que se necesiten, pero, quizás lo más importante es que el país ha consolidado un trabajo calificado en todas las áreas de la producción audiovisual, y lo queremos mostrar”.

—Ahora bien, ¿hay inquietud de las productoras sobre la imposición arancelaria desde EU y la inestabilidad económica?

“De hecho creíamos que esta visita a México se iba a posponer por el tema arancelario, que quizás los productores consideraran que no es un buen momento. Pero no fue así. Ellos mismos nos dijeron que querían hacerla ahora mismo, no querían dejar pasar más tiempo, lo cual, de alguna manera, nos manda a todos el mensaje de que, independientemente de que sí, podrían tener alguna preocupación, ellos quieren avanzar como lo tenían planeado, aun cuando los temas arancelarios los vamos a tener totalmente presentes y muy visibles”, responde el presidente de la Cámara, y reitera: “a mí me permite claridad de que independientemente de que puedan tener esa preocupación, no es algo que los va a detener en sus planes para venir a trabajar a México”, responde el dirigente.

Incentivos fiscales: la piedra angular

Pero la clave para consolidar al país como un verdadero atractivo para la industria del cine internacional, remarca Durán, es implementar facilidades fiscales en todo el país para las empresas involucradas en la producción audiovisual, dado que muchos países han incorporado ya políticas fiscales varias para este fin y han incrementado la incidencia de filmaciones en sus territorios.

Después de todo, refuerza, una iniciativa de este calado está más que probada: “el múltiplo de la inversión en el cine es de casi dos veces en promedio. Hay estudios en todo el mundo y algunos demuestran que incluso el retorno y la derrama puede ser mayor a esta estimación. En nuestro caso, estamos haciendo diversos análisis en el país para tener la información más actual posible”.

Es esencial trabajar en la puesta en marcha de este tipo de incentivos fiscales a nivel nacional porque, dice, “creemos que todo lo demás ya lo tenemos. Tanto la infraestructura del país como la cercanía con Estados Unidos, entre otras cualidades, que harían de México un lugar ideal y atractivo para filmar si tuviéramos un buen incentivo, particularmente para los productores de Estados Unidos.

Y es que ya hay ejemplos de éxito sobre este tipo de políticas públicas en algunas entidades del país, particularmente en Jalisco, donde desde hace un puñado de años se aprobó una política fiscal llamada cash rebate.

“Este incentivo ha hecho la diferencia en el estado”, apunta. “Hoy a Jalisco está llegando más producción que a ningún otro estado”.

La nueva ley de cine, ¿ahora sí este año?

Por otro lado, y de manera estrictamente complementaria, confirma Durán, en este 2025 se presta especial atención a la consolidación de la tan mencionada nueva ley de cinematografía –que desde hace al menos tres años aguarda por su impulso definitivo en el Legislativo– como una forma de garantía sobre el interés político y empresarial en el país para cautivar a las personas del dinero en el cine, sobre todo de Hollywood. “Hemos trabajado muy de la mano. Hay toda la voluntad. Ellos (las autoridades) nos han dicho que quieren que la ley de cine quede lista este mismo año”.

Asimismo, menciona, promover en los tomadores de decisiones algunos modelos de capacitación y de formación de audiencias es parte fundamental en el arranque de su trabajo al frente de la Canacine. “También estamos trabajando en que haya un vale de cultura que la gente pueda usar para ir a ver cine mexicano, así como para comprar libros o ir al teatro. Hace falta publicar el reglamento, porque ya se ha aprobado este modelo de vale de cultura, pero no se ha explicado la forma en que deberá operar. Queremos reactivar ese tema y ponerlo en el mapa”.

Todo esto, subraya, ya se está trabajando de la mano de la Secretaría de Economía, para gestar el mejor modelo posible con las particularidades que requiere el país.