Consideran uso de drones contra cárteles

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está considerando utilizar drones militares para lanzar ataques directos contra cárteles de la droga en territorio mexicano, como parte de un ambicioso plan para combatir el tráfico de estupefacientes en la frontera sur. Así lo reveló la cadena NBC News, que cita a seis fuentes entre funcionarios y exfuncionarios militares, de inteligencia y de seguridad nacional de Estados Unidos.

Según el medio estadounidense, las deliberaciones, que incluyen a funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia, se encuentran en una etapa temprana, pero ya contemplan la posibilidad de bombardear con aviones no tripulados a líderes de los cárteles y sus redes logísticas dentro de México.

Por otro lado, se explicó que las fuentes consultadas señalaron que, aunque aún no hay una decisión definitiva, una de las opciones sobre la mesa sería llevar a cabo las operaciones sin el consentimiento del gobierno mexicano, como medida de “último recurso”.

Las fuentes consultadas por NBC recordaron que Estados Unidos ha aportado inteligencia clave en detenciones importantes, pero nunca ha ejecutado ataques letales dentro del país.

La magnitud de personal y equipo involucrado, así como el uso de drones armados para atacar objetivos en México, sería una escalada significativa respecto a cualquier operación anterior”, advirtió el reportaje.

“No resuelven narcotráfico”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos lleve a cabo ataques con drones en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga.

“Por supuesto que rechazamos cualquiera de estas acciones. Y tampoco creemos que vayan a ocurrir, porque hay mucho diálogo en temas de seguridad y en muchos otros temas. Entonces, no, no, eso no. En México no, eso no (ocurrirá)”, dijo la titular del Ejecutivo federal durante la conferencia de prensa matutina de ayer.

Además, la mandataria mexicana sostuvo que ese tipo de acciones no resolverían el problema del narcotráfico y que su administración ha planteado alternativas más efectivas basadas en el trabajo de inteligencia, investigación y atención a las causas.

“Se les ha dicho que eso no resuelve, que lo que resuelve es estar en este trabajo permanente de atención a las causas y de detenciones, que tienen que ver con Inteligencia e investigación, Coordinación y cero impunidad.”, puntualizó.