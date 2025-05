Asunto crítico: 4 de cada 10 mexicanos viven estresados en el trabajo la mayor parte del tiempo

“Es un tema crítico en México”, afirma Víctor García. El subdirector de Consultoría en Salud y Analítica de Datos de Mercer Marsh Beneficios México se refiere al hecho de que 43% de los trabajadores en el país afirma sentirse estresado la mayoría de los días en el trabajo.

El dato es de la última edición del informe Health On Demand de la firma de consultoría, el cual ofrece un panorama sobre los retos que aún tienen las empresas en prevención de salud y creación de entornos laborales propicios para el bienestar de los colaboradores.

“Es un porcentaje representativo porque el estrés contribuye a que se generen trastornos de ansiedad, de depresión, problemas con la higiene del sueño, gastrointestinales e incluso el estrés, puede coadyubar a que se desarrollen problemas inmunológicos”, advierte el especialista.

El estrés laboral es la pandemia que aún no ha terminado, y eso se confirma con los hallazgos del estudio. Aunque se observa una mayor consciencia sobre la importancia del cuidado integral de las personas, incluyendo la salud mental, y el sector empresarial ha reforzado sus iniciativas, las acciones no están atacando las causas raíz, además de que no están alineadas con lo que el propio talento afirma necesitar.

Ejemplo de esto, es que el 43% de los empleados desearía contar con pruebas de bienestar emocional para detectar posibles preocupaciones, pero sólo 20% de los empleadores ofrece este beneficio.

Desde la perspectiva de Víctor García, un elemento que falta en la ecuación de prevención es ampliar la detección de riesgos más allá del contexto laboral.

“Hay que explorar otro tipo de dimensiones, como problemas de ansiedad, de depresión, de tecnoestrés y otros riesgos psicosociales extralaborales para tener una fotografía completa de los riesgos de las condiciones de salud emocional de la población trabajadora y a partir de eso, determines las iniciativas que conecten con esos riesgos”, dice el especialista en entrevista.

El diseño de políticas internas adecuadas no es un asunto menor. De hecho, el estrés laboral implica un menor compromiso laboral y un rendimiento más bajo, subraya el consultor.

Pero esto no es lo único. De la proporción de trabajadores que afirma experimentar estrés la mayor parte del tiempo, el 68% declara que está en una búsqueda activa de un nuevo empleo; es decir, es un factor de retención de talento.

Además de esto, el 52% de los trabajadores reconoce que está preocupado por su deterioro de bienestar emocional, y otro 53% está inquieto por su deterioro cognitivo.

Los beneficios que más valoran las personas no siempre implican altas erogaciones. De acuerdo con Health on Demand, los horarios de trabajo flexibles es la prestación que más desean los colaboradores sin importar su edad.

Para Andrés Machado, subdirector de Bienestar en Mercer Marsh Beneficios, las iniciativas enfocadas en el cuidado del talento deben estar acompañadas de una eliminación de estigmas en torno a la salud mental.

“Es importante darle continuidad a los temas de salud emocional, y también trabajar con los líderes para identificar estas condiciones y darles herramientas para apoyarlos, vemos cómo la gente está más preocupada de la parte emocional, pero también las organizaciones deben tener herramientas de apoyo y así, ir disminuyendo el estigma que existe en los tratamientos. Hay estigmas que se tienen que seguir eliminando y los líderes son parte de este trabajo”.

La buena noticia en torno a esto, es que el 61% de las personas en México siente que su empleador se preocupa por su salud física y mental. Aunque aún hay margen de mejora, ya que hay economías donde ese nivel supera al 70 por ciento de la población.

Cuidar la salud no es un subsidio ni moda pasajera

“Los empleadores tienen un papel crítico en poder brindar un mejor acceso a servicios de salud de calidad, y no se trata de subsidiar al sistema de salud público”, afirma Ariel Almazán, líder de Workforce Health de Mercer Marsh Beneficios para México, Latinoamérica y el Caribe.

Según el reporte de la firma, los mexicanos confían más en sus empleadores como la principal fuente de acceso a atención médica de calidad y accesible, una realidad que se comparte con otros países de Latinoamérica.

El hecho de apoyar a las personas con beneficios de salud, puntualiza Ariel Almazán, es parte del papel que tienen las empresas en construir espacios de trabajo saludables, con una buena gestión de riesgos y atención de necesidades.

“Tienes a una persona trabajando en un ambiente que se convierte en su segundo hogar, y se trata de acercarle herramientas que generen autoconsciencia y autocuidado a través de educación y promoción de la salud, se trata e contribuir de una manera activa, entendiendo claramente la ecuación de la inversión porque no se trata de volverse samaritano, es una inversión tanto para la calidad de vida de las personas, como una palanca para la productividad”, señala.