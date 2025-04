"Act your wage", el mínimo esfuerzo como respuesta a los bajos salarios

Ante el agotamiento que experimenta, la falta de equilibrio entre la vida y el trabajo, desde Tiktok, y específicamente la generación Z, que son los más jóvenes en el mercado laboral, surge la tendencia de “act your wage”.

En términos simples y llanos, significa trabajar conforme al salario que se percibe, no más, no menos, sólo lo necesario; así que quedan atrás aquellas frases empresariales que buscan que el empleado se comprometa, como las famosas “da tu 200%” o “ponte la camiseta”.

Este fenómeno no se ha dado de la noche a la mañana, es producto de años de asumir más tareas que no corresponden al empleado, que tiene como gratificación, cuando logra terminar, más trabajo.

Y tal vez la generación Z no lo vivió en carne viva, pero sí a través de sus padres a los que, sin duda, vieron llegar a casa, hacer un poco de labores típicas del hogar, para después comenzar una tercera jornada laboral frente a su computadora para intentar terminar el trabajo y “dar su 250%”, y tal vez algún día tener un ascenso.

Así que la filosofía de este trend es cumplir con el trabajo, nada de esforzarse para impresionar o superar las expectativas. Se dice que la impulsora de esta tendencia en la red social es Sarai Soto, una creadora de contenido, que a través de sus personajes ejemplifica los ambientes tóxicos de trabajo para los millennials.

Ejemplo de ello, es cuando se burla de la promoción de una de las empleadas que le significa una gratificación en forma de una pluma y una taza con el logo de la empresa donde trabaja...ahh y también una fiesta de pizza.

El impacto de “actuar conforme al salario” en las empresas

Cada vez más empleados se niegan a aceptar más trabajo sin un salario mayor, asegura la consultora Korn Ferry.

Y los directivos, considera que se enfrentan a una disyuntiva: “Algunos líderes temen enfrentarse a uno de dos graves problemas: o tendrán que pagar mucho más para incitar a decenas de empleados a aceptar nuevas tareas o, quizás peor, una legión de trabajadores sin ambición se niega a esforzarse por progresar y, por ende, a sus organizaciones.

Y es que, según una encuesta de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, la mitad de las áreas de recursos humanos afirmaron que su organización ha tenido dificultades para motivar a sus empleados a trabajar más allá del alcance requerido por sus puestos.

Más aún, en una encuesta reciente de la empresa de software Qualtrics, 36% de los trabajadores y gerentes afirmó que sus ambiciones profesionales habían disminuido en los últimos tres años, en comparación con 22 % que afirmó lo contrario.

Mark Royal, socio senior de clientes de Korn Ferry, considera que, ante los constantes desafíos de las industrias en un mundo cambiante, necesitan del compromiso de sus colaboradores para hacer esfuerzos adicionales, y eso sólo ocurrirá con personas motivadas.

Explica que, al igual que pasó en la renuncia silenciosa, la preocupación de los líderes es que la tendencia se vuelva en una regla y no la excepción, porque eso significa que toda una generación de empleados no está dispuesta a ir más allá de sus responsabilidades laborales específicas.

Pero el dinero no es todo. Y dice que simplemente aumentar el salario de los trabajadores no resolverá los sentimientos de sobrecarga o falta de reconocimiento. “La remuneración suele ser muy importante para atraer, pero no un gran motivador de los empleados".

Recomienda, además del sueldo, mantener la empatía y la flexibilidad que muchas organizaciones mostraron a sus trabajadores durante los peores momentos de la pandemia de Covid-19, este es un enfoque más efectivo, dice.

Así que agrega que no se debe temer en probar otras tácticas para que los empleados se sientan valorados y crear un sentido de propósito compartido.