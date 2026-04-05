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Tacos de pescado estilo Ensenada, el antojo crujiente que se disfruta en la Pascua (receta)
Dorados, crujientes y con ese equilibrio perfecto entre frescura y grasa: los tacos estilo Ensenada se consolidan como el platillo casero más antojable de Cuaresma.
En temporada de calor, cuando el apetito pide algo fresco pero contundente, los tacos de pescado estilo Ensenada encuentran su momento perfecto. Nacidos en Baja California y adoptados por la CDMX como un clásico de fin de semana, estos tacos representan una de las fórmulas más exitosas de la cocina mexicana contemporánea: proteína accesible, técnica sencilla y resultado altamente adictivo.
Su lógica es clara: pescado blanco rebozado y frito al momento, servido sobre tortilla caliente con col fresca, crema ácida y unas gotas de limón. El contraste entre lo crujiente y lo ácido los convierte en un platillo que no solo se come, se repite. En casa, replicarlos no solo es posible, es casi inevitable en esta temporada.
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Ingredientes
Para el pescado:
Para acompañar:
Preparación
Mezcla la harina, fécula, sal y pimienta. Agrega el huevo y la cerveza fría poco a poco hasta lograr una mezcla ligera y aireada
Corta el pescado en tiras medianas, lo suficiente para que cada taco tenga buena proporción.
Fríe el pescado, primero calienta el aceite y sumerge las tiras en el rebozado. Fríe hasta que estén doradas y crujientes (3–4 minutos). Retira y escurre.
Haz la salsa cremosa y mezcla la crema, mayonesa, jugo de limón y chile serrano. Ajusta sal.
Arma los tacos y coloca el pescado sobre la tortilla caliente, agrega col, baña con la salsa y termina con limón y salsa picante. Tip clave (para que sí sepan a Ensenada)
El secreto no está solo en el rebozado, sino en el contraste: col fresca bien fría, más pescado recién frito y acidez del limón. Esa combinación es lo que hace que el taco pase de “casero” a “memorable”.