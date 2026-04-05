Tacos de pescado estilo Ensenada, el antojo crujiente que se disfruta en la Pascua (receta)

Ingredientes

Para el pescado:

500 g de filete de pescado blanco (tilapia, robalo o sierra)

1 taza de harina de trigo

1/2 taza de fécula de maíz

1 huevo

1 taza de cerveza clara bien fría (clave para el crujiente)

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta

Aceite vegetal suficiente para freír

Para acompañar:

Tortillas de maíz o harina

2 tazas de col blanca finamente picada

1/2 taza de crema

2 cucharadas de mayonesa

Jugo de 1 limón

1 chile serrano finamente picado

Salsa picante al gusto

Preparación

Prepara el rebozado

Mezcla la harina, fécula, sal y pimienta. Agrega el huevo y la cerveza fría poco a poco hasta lograr una mezcla ligera y aireada

Corta el pescado en tiras medianas, lo suficiente para que cada taco tenga buena proporción.

Fríe el pescado, primero calienta el aceite y sumerge las tiras en el rebozado. Fríe hasta que estén doradas y crujientes (3–4 minutos). Retira y escurre.

Haz la salsa cremosa y mezcla la crema, mayonesa, jugo de limón y chile serrano. Ajusta sal.

Arma los tacos y coloca el pescado sobre la tortilla caliente, agrega col, baña con la salsa y termina con limón y salsa picante. Tip clave (para que sí sepan a Ensenada)

El secreto no está solo en el rebozado, sino en el contraste: col fresca bien fría, más pescado recién frito y acidez del limón. Esa combinación es lo que hace que el taco pase de “casero” a “memorable”.