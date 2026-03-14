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El Economista
Bistronomie

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Nopal, la planta que se discute por sus efectos en glucosa, saciedad y digestión

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Presente en jugos, ensaladas, tacos y guisos, el nopal dejó de ser solo un básico para entrar a la conversación sobre control de glucosa, fibra y salud digestiva. 

Miriam Lira

El nopal ha vivido durante siglos en la mesa mexicana como un ingrediente cotidiano, accesible y profundamente ligado al paisaje alimentario del país. Sin embargo, en años recientes su presencia salió del comal y se instaló también en el lenguaje del bienestar: se habla de él para controlar la glucosa, prolongar la saciedad y mejorar la digestión.

Su perfil nutricional explica parte de esa fama. El nopal aporta fibra, agua y una textura mucilaginosa que, en términos simples, puede hacer más lenta la digestión de algunos alimentos y favorecer una sensación de saciedad más prolongada.

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 Glucosa: donde más interés despierta

Uno de los temas más repetidos alrededor del nopal es su relación con la glucosa. La razón es lógica: al ser rico en fibra, puede ayudar a moderar la velocidad con la que el cuerpo absorbe ciertos carbohidratos cuando forma parte de una comida completa.

Eso ha hecho que muchas personas lo incorporen en desayunos o comidas con la idea de evitar picos de azúcar en sangre. Pero conviene poner orden: el nopal puede ser un apoyo dentro de una alimentación equilibrada, no un sustituto de tratamiento médico ni una solución aislada para diabetes o resistencia a la insulina

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Nopal Cortesía

Saciedad: un aliado silencioso

Otra de sus virtudes más comentadas es la saciedad. El nopal llena. Lo hace por volumen, por fibra y por esa consistencia espesa que modifica la experiencia de la comida. En una dieta cotidiana, eso puede ayudar a que una persona se sienta satisfecha con mayor facilidad y durante más tiempo.

Esa cualidad explica por qué sigue apareciendo tanto en planes de alimentación orientados al control de peso o al orden metabólico. No porque adelgace por sí solo, sino porque puede volver más estables y completas ciertas comidas.  

En el terreno digestivo, el nopal también conserva una reputación antigua. Se le asocia con una digestión más ordenada, con mejor tránsito intestinal y con una sensación de ligereza después de comidas pesadas. Aquí también la fibra vuelve a ser protagonista.

Como ocurre con otros vegetales ricos en fibra, su consumo habitual puede favorecer el movimiento intestinal y alimentar una rutina digestiva más saludable. Eso sí, no todas las personas lo toleran igual: en exceso, o si no se está acostumbrado, también puede provocar distensión o incomodidad. 

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El nopal y el frijol deben estar más presentes en la dieta. Foto: Especial

El nopal funciona mejor cuando aparece dentro de una dieta variada, con legumbres, verduras, cereales integrales y proteínas suficientes. Ahí sí puede aportar algo importante: ayudar a que la comida cotidiana sea más amable con la glucosa, más saciante y más rica en fibra.

El nopal sigue siendo una de las plantas más interesantes de la cocina mexicana porque demuestra que a veces el cuidado no llega en fórmulas espectaculares, sino en ingredientes humildes que llevan siglos frente a nosotros.

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Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

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