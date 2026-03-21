Lasaña de camarones: la receta cremosa que lleva un clásico italiano hacia el mar

Hay recetas cuya historia no depende de la inmovilidad, sino de su capacidad para transformarse. La lasaña pertenece a esa estirpe. Mucho antes de que la versión boloñesa se convirtiera en una referencia universal, ya existían en Italia preparaciones de pasta acomodada en capas, horneadas o cocidas con queso, caldos y grasas.

Con el tiempo, el platillo absorbió ingredientes, técnicas y costumbres regionales hasta consolidarse como uno de los símbolos más reconocibles de la cocina italiana. Su permanencia, sin embargo, no se explica solo por la tradición, sino por su elasticidad.

En esa línea se inscribe la lasaña de camarones, una interpretación que se aleja de la carne roja y de las salsas más pesadas para construir un perfil más suave, con ecos marinos y una textura cremosa. Sustituir el ragú por camarón obliga a repensar el equilibrio del plato. Aquí el protagonismo no está en una cocción larga ni en una salsa robusta, sino en respetar la fragilidad del marisco, dejar que su dulzor natural se exprese y acompañarlo con una base láctea que no lo opaque.