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Lasaña de camarones: la receta cremosa que lleva un clásico italiano hacia el mar
La lasaña nació como un plato de capas mucho antes de convertirse en el emblema horneado que hoy domina las mesas familiares. En esta versión con camarones, la tradición italiana se adapta a un relleno más delicado, cremoso y ligero.
Hay recetas cuya historia no depende de la inmovilidad, sino de su capacidad para transformarse. La lasaña pertenece a esa estirpe. Mucho antes de que la versión boloñesa se convirtiera en una referencia universal, ya existían en Italia preparaciones de pasta acomodada en capas, horneadas o cocidas con queso, caldos y grasas.
Con el tiempo, el platillo absorbió ingredientes, técnicas y costumbres regionales hasta consolidarse como uno de los símbolos más reconocibles de la cocina italiana. Su permanencia, sin embargo, no se explica solo por la tradición, sino por su elasticidad.
En esa línea se inscribe la lasaña de camarones, una interpretación que se aleja de la carne roja y de las salsas más pesadas para construir un perfil más suave, con ecos marinos y una textura cremosa. Sustituir el ragú por camarón obliga a repensar el equilibrio del plato. Aquí el protagonismo no está en una cocción larga ni en una salsa robusta, sino en respetar la fragilidad del marisco, dejar que su dulzor natural se exprese y acompañarlo con una base láctea que no lo opaque.
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Porciones: 6 a 8
Tiempo de preparación: 25 minutos
Tiempo de cocción: 35 minutos
Ingredientes
500 g de camarones limpios y pelados
12 láminas de pasta para lasaña
2 cucharadas de aceite de oliva
3 dientes de ajo finamente picados
1/2 cebolla blanca finamente picada
3 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de harina de trigo
2 tazas de leche
1 taza de crema para cocinar
200 g de queso ricotta o requesón
1 1/2 tazas de queso mozzarella rallado
1/2 taza de queso parmesano rallado
1 pizca de nuez moscada
Sal al gusto
Pimienta al gusto
Perejil fresco picado al gusto
Mantequilla o aceite para engrasar el molde
Procedimiento
- En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla con el ajo hasta que ambos ingredientes se suavicen.
- Añade los camarones, sazona con sal y pimienta, y cocina apenas 2 o 3 minutos, solo hasta que cambien de color.
- Retira del fuego para evitar que se endurezcan.
- Aparte, prepara la salsa. Derrite la mantequilla en una olla, incorpora la harina y mezcla durante un minuto.
- Agrega poco a poco la leche, moviendo constantemente para evitar grumos.
- Suma la crema, la nuez moscada, sal y pimienta, y cocina a fuego medio hasta obtener una consistencia ligeramente espesa.
- Añade el ricotta o requesón y la mitad del queso parmesano, mezcla bien y reserva.
- Si la pasta para lasaña no es precocida, hiérvela según las instrucciones del paquete y escúrrela con cuidado.
- Engrasa un refractario con un poco de mantequilla o aceite.
- Coloca una capa fina de salsa en el fondo, luego una capa de pasta, una porción de camarones, más salsa y un poco de mozzarella.
- Repite el procedimiento hasta terminar los ingredientes.
- La última capa debe llevar pasta, suficiente salsa, mozzarella y el resto del parmesano.
- Hornea en un horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
- Deja reposar 10 minutos antes de servir y termina con perejil fresco picado.