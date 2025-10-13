Gordon Ramsay: Del infierno de la cocina al lugar más feliz del mundo

Gordon Ramsay no solo ha sabido dominar los fogones: ha convertido su carácter y talento en una marca global. Con más de 60 restaurantes en distintos países, múltiples estrellas Michelin y una carrera televisiva que lo ha llevado de Hell’s Kitchen a ser una figura del entretenimiento gastronómico mundial, el chef británico sigue demostrando que sabe diversificarse sin perder su esencia.

Su más reciente proyecto, Gordon Ramsay at The Carnaby, abrirá próximamente en el Downtown Disney District del Disneyland Resort, en Anaheim, California, y promete convertirse en uno de los espacios culinarios más esperados del complejo. Se trata de un gastropub británico inspirado en el Londres de los años 60, una época vibrante que marcó el nacimiento de la cultura pop moderna y la revolución musical encabezada por The Beatles, The Rolling Stones y The Who.

El restaurante se ubicará sobre el nuevo Earl of Sandwich, combinando gastronomía británica contemporánea, música en vivo y diseño retro con guiños a la famosa Carnaby Street, corazón de la moda y la vida nocturna londinense de aquella época. Contará con dos terrazas exteriores, un bar y booths privados para cenas más íntimas.

Gordon Ramsay at The Carnaby, (Artist Concept)Cortesía

En la parte culinaria, Ramsay rendirá homenaje a los platillos que definieron su carrera: el icónico beef Wellington, el fish and chips perfectamente crujiente y el clásico sticky toffee pudding, reinterpretados con técnicas modernas. La carta se complementará con una curada selección de vinos, cervezas artesanales y cocteles de autor, inspirados en los pubs más emblemáticos del Reino Unido.

“Queremos traer las vibras del Londres de los 60, cuando todo era color, música y diversión. The Carnaby será ese lugar donde convergen buena comida, diseño espectacular y gran ambiente”, comentó el chef británico al presentar el concepto.

Disney DowntownCortesía

Con esta apertura, Ramsay se suma a la lista de reconocidos chefs que han elegido Downtown Disney para expandir su presencia en Estados Unidos, entre ellos Carlos Gaytán con Paseo, Céntrico y Tiendita, y Joe Isidori con los próximos Arthur & Sons Steak and Bourbon y Pearl’s Roadside BBQ.

De la televisión a los negocios y de Londres a California, Gordon Ramsay muestra que su receta para el éxito mezcla talento, disciplina y una visión empresarial que lo ha llevado a conquistar las cocinas del mundo.