¿Cómo una estufa ecológica puede salvar vidas y proteger los bosques en México?

En México, cerca de 28 millones de personas aún cocinan con leña en fogones abiertos. Esta práctica, heredada por generaciones, cobra un alto costo: enfermedades respiratorias crónicas, cataratas, quemaduras y hasta muertes prematuras. Eduardo Ramírez, director de operaciones de ECOLIFE México, lo ilustra así: “Cuando estás en una fogata y el humo te da de frente, te mueves de inmediato. En las comunidades rurales, las mujeres no pueden hacerlo. Pasan hasta cuatro horas diarias respirando humo dentro de sus casas”

La respuesta ha sido la estufa Patsari, cuyo nombre en purépecha significa “la que cuida”. Diseñada por la asociación GIRA, aprovecha al máximo la energía de la leña mediante un sistema de túneles internos que concentran el calor en tres comales. Con ello, reduce más del 90% la exposición al humo, ahorra hasta 50% de leña y disminuye 40% de emisiones contaminantes. Además, fue pensada para el cocinado de tortillas, un gesto que asegura su adopción en regiones donde la cocina del maíz es el corazón de la vida cotidiana.

Historias que prenden esperanza

Detrás de cada estufa hay una historia de transformación. Como la de Teresa, en Tuxpan, quien tras perder a su esposo comenzó a cocinar en una Patsari. La estufa no solo mejoró su salud y la limpieza de su casa: también le permitió abrir su propio negocio de tortillas. “Más que beneficiarias, son colaboradoras”, afirma Ramírez. “Ellas nos abren la puerta de sus hogares y con ellas combatimos también el cambio climático”.

Los beneficios van más allá de lo respiratorio. La Patsari reduce riesgos de quemaduras e incendios, previene cataratas y devuelve la dignidad a la cocina. Antes, nadie quería entrar a un cuarto lleno de humo; ahora, la cocina vuelve a ser un lugar de encuentro familiar. “La Patsari dignifica la vida. Las mujeres pueden cocinar sin miedo, compartir con su familia e incluso salir limpias, sin el olor a humo que las acompañaba todo el día”, señala Ramírez

Estufas de leña PatsariCortesía

Cuidar la mariposa, cuidar el bosque

El proyecto nació en la reserva de la mariposa monarca, en Michoacán, donde un fogón abierto puede consumir hasta 24 kilos de leña al día, lo que equivale a casi ocho toneladas anuales. Cada Patsari instalada ahorra 5.6 toneladas de leña y 5.2 toneladas de CO₂ al año.

Con certificación internacional Gold Standard, el programa permite generar créditos de carbono que tanto personas como empresas utilizan para compensar su huella ambiental, mientras apoyan a familias mexicanas.

Hasta julio de 2025, ECOLIFE México ha instalado 16,001 estufas en Michoacán, Estado de México y Querétaro. La meta es llegar a 37,000 en los próximos años. Para lograrlo, requieren financiamiento, alianzas con gobiernos locales y apoyo logístico. “Nuestro lema es simple pero poderoso: salvando vidas, salvando ecosistemas”, resume Ramírez.