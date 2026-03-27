Día del Taco 2026: tacos de canasta y el oficio tlaxcalteca que los volvió emblema popular (receta)

Cada taco tiene su propio territorio dentro del mapa gastronómico mexicano. Algunos dependen del fuego abierto, otros del trompo, otros del caldo o de la fritura. Los tacos de canasta, en cambio, pertenecen a una categoría distinta, la de los tacos pensados para el trayecto.

Su historia no se explica desde la cocción al momento, sino desde la lógica de la comida popular que debía salir de una comunidad, conservar el calor y llegar lista a manos de obreros, comerciantes, estudiantes y oficinistas.

En el marco del Día del Taco, su origen permite mirar cómo una receta sencilla terminó convertida en identidad regional.

La cuna está en Tlaxcala

Las referencias más citadas sobre el origen de los tacos de canasta ubican su nacimiento en San Vicente Xiloxochitla, comunidad del municipio de Natívitas, Tlaxcala. Tanto la UNAM como la Secretaría de Cultura identifican a esta localidad como la cuna de este tipo de taco, una afirmación que durante años ha sostenido también la propia comunidad.

Ese origen no solo remite a una receta, sino a una manera específica de trabajar. Los tacos de canasta se consolidaron como un alimento que podía prepararse en volumen, acomodarse en capas y transportarse sin perder temperatura. Por eso su historia está vinculada a las familias taqueras de San Vicente, que los distribuyeron en bicicleta dentro de canastas forradas para mantenerlos tibios y húmedos durante el recorrido. Fueron una solución práctica que acabó por definir un oficio.

Un taco hecho para sudar

Buena parte de la personalidad de este taco está en su método. A diferencia de otros que se comen apenas salen del comal o del asador, el taco de canasta termina de construirse en el encierro: se arma, se acomoda en la canasta y se deja sudar. De ahí que también se le conozca como taco sudado. El vapor, la grasa del guiso y el calor retenido transforman la tortilla y le dan esa textura suave, compacta y ligeramente húmeda que lo distingue.

Sus rellenos tradicionales también hablan de ese origen popular. Papa, frijol, chicharrón y adobo aparecen de forma recurrente en las descripciones históricas del platillo, no solo por sabor, sino porque son guisos que resisten el traslado, rinden bien y permiten sostener un esquema de venta ambulante.