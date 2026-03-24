Jalisco, sede de la entrega de las Estrellas Michelin 2026 en México: ¿Cuándo serán?

Después de que la Ciudad de México marcó el inicio, el reflector cambia de lugar. En 2026, Guadalajara será la sede de la ceremonia de la Guía Michelin en México, el evento donde se revelarán las nuevas estrellas, distinciones y reconocimientos que definen —al menos por un año— el mapa gastronómico del país, se llevará a cabo el 20 de mayo; ahí chefs, restauranteros y líderes de la industria se reunirán en Edén Benavento, para celebrar los vibrantes sabores y la rica herencia culinaria.

El movimiento no es menor. La Guía Michelin no sólo amplía su cobertura al incorporar a Jalisco, Puebla y Yucatán a su selección para 2026, también redefine el centro de gravedad de la conversación culinaria. Ahora, la premiación se traslada a un estado que ha construido, en silencio y con consistencia, una escena gastronómica que combina tradición, producto y cocina contemporánea.

Si en 2024 la primera selección —presentada en la Ciudad de México— incluyó destinos como Oaxaca, Baja California, Los Cabos, Nuevo León y Quintana Roo, la edición 2026 apunta a una expansión más profunda, tanto en territorio como en narrativa. Jalisco no sólo entra al radar: se convierte en anfitrión.

Jalisco Sede Michelin 2026Cortesía

La decisión tiene una lectura económica clara. De acuerdo con la industria restaurantera, la presencia de la Guía Michelin en un destino no se queda en el reconocimiento simbólico. Funciona como un detonador de turismo gastronómico, atrayendo a viajeros que planifican sus rutas a partir de restaurantes y experiencias culinarias. En ese contexto, ser sede de la ceremonia implica exposición global y una oportunidad directa para capitalizar esa atención.

Jalisco llega con credenciales. Su cocina —marcada por productos emblemáticos como el agave, el maíz y las proteínas regionales— ha evolucionado hacia propuestas que dialogan con técnicas contemporáneas sin perder identidad. Guadalajara, en particular, se ha posicionado como una plaza donde conviven proyectos de autor, restaurantes consolidados y nuevas generaciones de cocineros que empujan la escena.

La expansión también incorpora a Puebla y Yucatán, dos territorios con peso histórico en la cocina mexicana, lo que refuerza la apuesta de la Guía por mostrar una diversidad que va más allá de los destinos turísticos tradicionales.

Ignacio Alarcón - CaniracCortesía

Así, la ceremonia de 2026 no sólo entregará estrellas. Pondrá a Jalisco en el centro del mapa gastronómico internacional y esto atraerá más turistas gastronomicos con miras a que tambien será sede mundialista en este 2026, y esto confirmará que la conversación sobre la cocina mexicana ya no gira en un solo punto, sino que se desplaza, crece y se diversifica.