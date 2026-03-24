Té limón: para qué sirve, cómo se usa y qué contraindicaciones debes tomar en cuenta

En México, este nombre suele referirse al zacate limón, una planta aromática de perfil cítrico que se usa tanto en preparaciones culinarias como en infusión, y cuyo uso medicinal más extendido está relacionado con el aparato digestivo. La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM lo ubica, sobre todo, en el alivio del dolor de estómago y otros desórdenes digestivos.

Ese es su principal valor: ser una bebida amable con el cuerpo cuando se busca algo ligero después de comer. Dentro de la herbolaria tradicional, el té limón se asocia con el manejo de digestión pesada, gases e incomodidad abdominal leve. Más que una bebida “milagrosa”, su lugar está en acompañar comidas, ofrecer una opción caliente sin cafeína y sumar una sensación de frescura herbal que muchas personas encuentran agradable después de alimentos condimentados o abundantes.

También tiene una ventaja práctica: es fácil incorporarlo a la rutina. Puede tomarse solo, ligeramente endulzado o incluso combinarse con ingredientes como jengibre o limón real cuando se busca una infusión más fragante. En fuentes municipales y oficiales sobre la planta se documenta además su uso culinario en aguas frescas, tés y preparaciones caseras, lo que confirma que no pertenece solo al terreno medicinal, sino también al de la cocina cotidiana.

Cómo usarlo

La forma más conveniente de usar el té limón es como una infusión suave con hojas frescas o secas, agua caliente y un tiempo breve de reposo. No hace falta concentrarlo demasiado. Su perfil funciona mejor cuando conserva ligereza y aroma, no cuando se vuelve una preparación intensa.

Tomado de forma moderada, puede ser una buena bebida para después de la comida o por la tarde, cuando se quiere algo caliente sin cafeína. Ese uso cotidiano es probablemente el más sensato: una taza ocasional dentro de una alimentación normal, no una estrategia para sustituir tratamientos ni una bebida para consumir sin medida durante semanas.

Té limón digestivo Rinde: 2 tazas Tiempo de preparación: 10 minutos Dificultad: Fácil Ingredientes 4 a 6 hojas frescas de té limón o zacate limón o 1 cucharada de hojas secas 2 tazas de agua 1 cucharadita de miel, opcional unas gotas de limón, opcional Preparación Lava bien las hojas de té limón y córtalas en trozos medianos. Calienta las dos tazas de agua hasta que hiervan. Agrega las hojas de té limón, apaga el fuego y deja reposar entre 5 y 8 minutos. Cuela la infusión y sirve caliente. Si lo deseas, añade miel o unas gotas de limón al final. ¿Para qué sirve? Se consume tradicionalmente como una infusión ligera que puede ayudar a aliviar la digestión pesada, los gases y la incomodidad estomacal leve. También es una buena opción para quien busca una bebida caliente sin cafeína. Compartir por WhatsApp Compartir por Twitter Compartir por Facebook Compartir por Linkedin

Cómo usarlo

Lo mejor es tomarlo en una taza después de comer o por la tarde.

Se recomienda consumirlo de forma moderada, como parte de una rutina ocasional y no en exceso.

Contraindicaciones

No se recomienda abusar de esta infusión.

En algunas personas puede causar somnolencia, mareo o malestar si se toma en exceso.