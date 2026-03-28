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UNAM gana terreno global: más disciplinas entre las mejores del mundo, según ranking QS

La Universidad incrementó de 10 a 12 el número de disciplinas dentro del Top 50, y de 31 a 36 las que se ubican entre las 100 mejores del orbe

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Foto: Archivo

Redacción El Economista

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volvió a colocarse en el radar global. Esta semana se dieron a conocer los resultados del ranking por disciplinas de QS World University Rankings que confirman que la máxima casa de estudios del país sigue ganando terreno entre las mejores universidades del mundo. 

UNAM sube posiciones y amplía su presencia global

De acuerdo con la edición 2026 del ranking, la UNAM incrementó el número de disciplinas dentro del Top 100 mundial al pasar de 31 a 36 áreas, mientras que las que se ubican en el Top 50 crecieron de 10 a 12 respecto al año anterior.

El avance refleja una consolidación académica en un entorno altamente competitivo, donde universidades de todo el mundo disputan posicionamiento en función de su impacto científico, reputación y calidad educativa. 

Artes, ciencias sociales e ingeniería: las áreas mejor posicionadas

El desempeño de la UNAM destaca especialmente en:

  • Artes y Humanidades, donde se ubica en el lugar 20 a nivel global
  • Ciencias Sociales y Administración, en la posición 41
  • Ingeniería y Tecnología, en el sitio 69
  • Ciencias de la Vida y Medicina, que logró entrar al Top 100 en el lugar 99

    • Estos resultados muestran una universidad con presencia sólida en múltiples campos del conocimiento, no solo en áreas tradicionales, sino también en sectores estratégicos para el desarrollo científico y económico. 

    Carreras que colocan a la UNAM entre las mejores del mundo

    A nivel más específico, varias disciplinas lograron posiciones destacadas:

  • Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas, en el lugar 17
  • Historia del Arte, en el sitio 20
  • Ingeniería Petrolera, en el puesto 26
  • Ingeniería de Minas y Metalurgia, en el lugar 49

    • Estos resultados evidencian la diversidad de la oferta académica de la UNAM y su capacidad para competir en distintas áreas a nivel internacional. 

    ¿Qué mide el ranking QS y por qué importa?

    El ranking por disciplinas de QS evalúa factores clave como:

  • Reputación académica
  • Opinión de empleadores
  • Citas por publicación científica
  • Productividad e impacto de la investigación
  • Redes internacionales de colaboración

    • Esta evaluación confirma la amplitud y diversidad de la oferta académica de la UNAM, al igual que su presencia en prácticamente todas las áreas del conocimiento que son claves para el progreso del país.

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