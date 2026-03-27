Día Mundial del Teatro: radiografía del arte escénico en México

Pese a que en México el teatro no figura entre las artes que más público atraen a los escenarios, podemos asegurar, sin embargo, que en números fríos no le va tan mal, ni en infraestructura ni en asistencia. El teatro y quienes lo ejecutan han sobrevivido estoicamente a la pandemia, a los recortes presupuestales y a la explosión de las plataformas digitales. Los teatros no han cerrado tanto como las librerías, por ejemplo, y en cuestión de audiencia han recuperado unos cuatro puntos porcentuales que habían perdido por el confinamiento sanitario. O sea, que goza de cabal salud, como dice la célebre comedia.

Veamos lo que se refiere a infraestructura. Con base en la información más reciente del Sistema de Información Cultural (SIC) de la Secretaría de Cultura, el INBAL y los registros de las entidades federativas actualizados a marzo de 2026, México cuenta con un total de 738 teatros registrados oficialmente. Esta cifra incluye recintos de diversas escalas, desde grandes recintos de ópera hasta foros experimentales y teatros universitarios, de la Secretaría de Cultura o del IMSS.

Distribución geográfica

La infraestructura teatral se concentra en la capital del país, aunque hay esfuerzos de descentralización a través de programas como "Escenarios IMSS-Cultura".

Del total de 738 recintos teatrales, 158 (21.4%) se ubican en Ciudad de México y 580 (78.6%) en las entidades del país, siendo Jalisco, Nuevo León y el Estado de México, que en conjunto con la CDMX concentran la mayor parte de la oferta escénica.

Propiedad y gestión: públicos vs. privados

La clasificación de los teatros en México por su tipo de administración se divide principalmente en tres sectores: gubernamental (federal, estatal y municipal), institucional (universidades e IMSS) y privado (independientes y comerciales).

1. Los teatros públicos e institucionales representan el 65% de los recintos en el país. Son operados por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), incluidos el Palacio de Bellas Artes y el Centro Cultural del Bosque, y por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que posee una de las redes más grandes del mundo, con 25 teatros en todo el territorio nacional. El Gobierno de la Ciudad de México administra una red de inmuebles, entre los más conocidos el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro Sergio Magaña y Teatro Benito Juárez.

Teatro del Bosque Julio Castillo.

Universidades nacionales como la UNAM (Centro Cultural Universitario) y universidades estatales también integran este universos, y gobiernos estatales y municipales, que administran teatros históricos y casas de cultura de cada entidad, como el Teatro Degollado en Guadalajara, el Juárez en Guanajuato, o el Peón Contreras en Mérida.

2. Los teatros privados e independientes representan el 35% de la totalidad en el país. Este sector es el motor de la cartelera comercial y del teatro de vanguardia, especialmente en la Ciudad de México.

Los teatros comerciales normalmente son recintos operados por empresas como OCESA o productores independientes (Teatro de los Insurgentes, Teatro Hidalgo, Teatro Manolo Fábregas, Teatro Telcel, Centro Cultural Teatro 1 y 2, por citar algunos de la Ciudad de México).

En cambio, los foros independientes son espacios autogestivos y centros culturales privados que, aunque pequeños en aforo, son numerosos en barrios de la Ciudad de México como la Roma, Condesa y Coyoacán (Teatro El Milagro, Foro Shakespeare, La Capilla, La Teatrería, El Galeón, por ejemplo).

Teatro El Galeón.

Consumo y preferencias

De acuerdo con los datos más recientes del INEGI (módulo MODECULT 2025) y reportes de consumo cultural de 2025-2026, las preferencias del público que asiste al teatro se organizan de la siguiente manera:

1. Preferencias por género y formato

Comedia y teatro musical, impulsados básicamente por el sector privado, son los géneros con mayor volumen de ventas y asistencia en el sector comercial. Los musicales de gran formato (franquicias internacionales) y las comedias de situación lideran la recaudación, especialmente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El teatro contemporáneo y la dramaturgia nacional, son más habituales en las salas del sector público. Es el núcleo de la programación del INBAL y la UNAM. Existe un alto consumo de obras que abordan temáticas sociales, de género y derechos humanos.

El teatro para las infancias y las audiencias jóvenes representa una parte significativa de la asistencia en teatros públicos los fines de semana. Según el INBAL, es uno de los segmentos con mayor crecimiento en programas de formación de públicos.

Por su parte, el teatro regional tiene un peso específico muy alto en los estados del país, donde el consumo de comedia local con modismos regionales supera a las producciones nacionales.

2. Estadísticas de asistencia y perfil del espectador

El módulo más reciente del Inegi (MODECULT 2025) arroja luz sobre el perfil del espectador: en 2025, el 21% de la población de 12 años y más asistió a una obra de teatro al menos una vez en el último año. Esto muestra una recuperación constante frente al 17.3% registrado tras la pandemia.

Internet y redes sociales son la principal vía por la cual el público se entera de las funciones, está vía de difusión aumentó 6 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En cuanto a la brecha de género, aunque las mujeres son audiencias activas, el panorama general muestra que los hombres superan ligeramente la participación en eventos escénicos/culturales en general (65.6% vs. 64.0%); sin embargo, para las mujeres, 40.5% considera que el bajo costo de las entradas es un factor más determinante para asistir que para los hombres (35.0%).

La asistencia al teatro se ha recuperado.

3. Tipo de producción y de público

El teatro comercial acapara el 55% de la escena. Normalmente es preferido por público de clase media/alta que busca entretenimiento y que sigue a figuras conocidas (influencers/actores de TV).

El teatro institucional o "cultural" participa con el 30% de la cartelera, su público lo integran mayoritariamente estudiantes, académicos y trabajadores del sector cultural que busca propuestas estéticas, clásicos y experimentación.

El teatro independiente o "experimental" ostenta el 15% de la oferta; convoca a público joven y especializado y se consume en foros alternativos y espacios autogestivos. |

4. Tendencias emergentes

Monólogos y unipersonales: Debido a los costos de producción, el consumo de monólogos ha crecido exponencialmente. En 2025, de las 684 obras activas en cartelera, una proporción importante fueron unipersonales.

Teatro de inmersión y nuevas tecnologías: Ha surgido un nicho creciente que consume teatro con realidad aumentada o experiencias inmersivas, principalmente en zonas urbanas como la Ciudad de México.

En resumen: Las y los mexicanos consumen mayoritariamente comedia y musicales en el ámbito privado, pero mantienen una lealtad sólida hacia el teatro de contenido social y para infancias en los circuitos públicos.

Día Mundial del Teatro

En cifras

738 teatros registrados oficialmente en México.

teatros registrados oficialmente en México. 158 (21.4%) en Ciudad de México

(21.4%) en Ciudad de México 580 (78.6%) en los estados

(78.6%) en los estados 65% públicos

públicos 35% privados

Las entidades con mayor infraestructura teatral son Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México, que concentran la mayor parte de la oferta escénica.

Géneros de mayor consumo:

1. Comedia y musicales

2. Teatro contemporáneo y dramaturgia nacional

3. Teatro para infancias y audiencias jóvenes

Tipos de producción:

Comercial 55%

Institucional 30%

Independiente 15%

Fuente: Sistema de Información Cultural SC e Inegi 2025.