La Sogem anuncia a los ganadores del Premio Caridad Bravo Adams

Toda historia exitosa comenzó desde la creatividad de un escritor, es por ello que la Sociedad General de Escritores en México, a través de su rama de televisión, dio a conocer a los socios ganadores del premio Caridad Bravo Adams.

En conferencia de prensa se anunciaron los nombres de los galardonados que el próximo lunes 5 de mayo estarán recibiendo la presea en el teatro Wilberto Cantón a las 19:00 hrs.

El primer lugar es para el texto La hija prohibida, de Azul-Amarillo, pseudónimo que surge de la propia historia, detrás del guión y el pseudónimo están: Elvin Rivera Ortega y Camila Andrea Villagran Gordon; el segundo lugar fue para el texto La escondida, que con el pseudónimo de Clandestino envió María Natalia Nuñez, y el tercer lugar es para Amor en segunda vuelta, de Álvaro Sánchez Ortíz, con el pseudónimo Bolshoi.

Luego de recibir la noticia, Elvin destacó que armar un proyecto para un concurso de entrada tiene un alto grado de dificultad y requiere un gran compromiso, por ello felicitó a todos sus colegas “no dudo que cada uno de los trabajos algo tenían, y merecen ser reconocidos”, también destacó el impulso de su compañera Camila para animarse a creer que las historias que ellos cuentan tienen potencial para seguir llenando la pantalla chica. “Seguimos beneficiándonos del gran legado que Caridad Bravo nos dejó y les agradezco mucho”.

Por su parte, María Natalia compartió que si no fuera porque un día con el corazón roto decidió entrar en la escuela de escritores de Sogem hace más de 20 años, no estaría viviendo este momento tan maravilloso, y definitivamente no se hubiera dedicado a la escritura de televisión, pues ella quería ser narradora. Agradeció a Jesús Calzada, por ser el culpable de que ella se enamorara del melodrama televisivo. De manera personal agradeció a su colega Elvin, que fue quien la impulsó a inscribirse en este certamen. “No me la creo, pero aquí estoy”.

Por último, Álvaro agradeció a la Sogem por la oportunidad, recordó que un día decidió tocar las puertas de esta institución sin mucha idea y hoy ese momento dio frutos. Además felicitó a sus colegas y les pidió no desistir, “no se desanimen, todos hemos tenido la experiencia de un concurso en el que teníamos esperanzas y no se logra, otras veces te toca estar del lado rico de la historia, tengan la seguridad de que más adelantes se va a lograr”.

Además se entregarán seis premios especiales a personajes distinguidos de la cultura o por su aportación a la sociedad. Este año la misma Gloria López, directora general de Sogem, recibirá un premio especial por sus 44 años en la Sociedad y 40 guiando las finanzas y la negociación de contratos de esta institución.

Empoderar a los escritores

Durante el encuentro, Gloria López destacó que este concurso ha sido realizado para empoderar a los escritores, “para que cada día se sientan las televisoras orgullosas de todos aquellos que hacen las telenovelas, que le dan vida a esos personajes”. Compartió que por ello los montos de los premios son bastante significativos y van de los 100 mil, 200 mil y 300 mil pesos para cada lugar. “Agradecemos a todos los participantes por ser parte de esta maravillosa historia para contar, sigamos haciendo soñar a la gente, y siendo parte de esta sociedad”.

López recordó que las historias mexicanas siguen siendo de las más importantes, pues aunque han llegado telenovelas turcas, brasileñas, colombianas y de todas las naciones, “están hechas con base en la estructura mexicana, estas son las que venden en todo el mundo y salen ganadoras, esas son las historias de éxito. La gente anhela las telenovelas en las que puedan soñar, pues en el exterior ya hay mucho sufrimiento, la telenovela mueve sentimientos y está basada en el amor”.

Por su parte, Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente de la Sogem, detalló a El Economista que se recibieron más de cincuenta historias, por lo que se hicieron varios filtros donde participaron los escritores más consolidados y exitosos de la Sociedad. Aprovechó para asegurar que ellos como sociedad siguen teniendo demanda de las televisoras, que los escritores de esta comunidad son valorados “eso nos permite pensar que van a ser bienvenidas estas historias ganadoras y deseamos verlas muy pronto en la pantalla”. Adelantó que ya hay pláticas para que eso suceda.

¿Quién fue Caridad Bravo Adams?

Escritora, narradora y poeta; nació en Villahermosa, Tabasco, el 14 de enero de 1908; murió en la Ciudad de México el 13 de agosto de 1990. Sus novelas han sido adaptadas y llevadas al cine y la televisión, sobre todo convertidas en telenovelas para México y Latinoamérica, alcanzando gran popularidad, tales como: La Mentira, Yo No Creo En Los Hombres, La Intrusa, Corazón Salvaje y Bodas de Odio, entre otras.

Con el certamen “Premio Caridad Bravo Adams”, la SOGEM, además de rendir un merecido homenaje a la vida y obra de la escritora, pretende apoyar la creación de proyectos para telenovela que continúen con el legado de conmover al público televidente a través de su peculiar estilo narrativo. Así, la Sociedad sigue cumpliendo con su misión de fomentar y difundir la producción literaria de sus socios.

¿Qué es la Sogem?

Con 49 años de vida, la Sogem conviven poetas, narradores, dramaturgos, escritores de cine, radio, televisión y en general, todos aquellos que generan una obra escrita.

La Sociedad General de Escritores de México fue creada en 1976, al fusionarse la Sociedad de Escritores de Cine, Radio y Televisión con la Sociedad de Autores Mexicanos que afiliaba escritores escénicos y literarios, por lo que quedó constituida por cinco ramas de actividad literaria creativa: Televisión, Cine, Radio, Teatro y Literatura (i.e., autores de libros impresos)

A finales de 1996, adoptó la figura jurídica de Sociedad de Gestión Colectiva, en atención a lo señalado al efecto por la nueva Ley Federal del Derecho de Autor. A la fecha, la SOGEM agrupa a más de 1,500 autores de todas las disciplinas literarias, tanto las destinadas a la producción espectacular y audiovisual, como a la lectura.

En sus aulas han impartido clases reconocidos escritores mexicanos como Vicente Leñero, Emilio Carballido, Víctor Hugo Rascón Banda y Kyra Galván, entre otros.