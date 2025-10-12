Premio Nobel de Economía 2025: fecha, horario y dónde ver en vivo la premiación

El Premio Nobel de Economía 2025 será anunciado este lunes 13 de octubre a las 3:45 a.m. (hora de la Ciudad de México), en la Real Academia Sueca de Ciencias, ubicada en Estocolmo, Suecia.

Este galardón, que es oficialmente denominado Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas, se otorga anualmente a individuos o grupos que realizaron contribuciones significativas al campo de la economía.

¿Cuándo será la entrega?

La ceremonia de entrega de los premios se llevará a cabo el 10 de diciembre de este año, con el Premio Nobel de la Paz siendo entregado en Oslo, Noruega, y los demás galardones en diversas instituciones de Estocolmo, Suecia.

Para ver el anuncio en vivo, se puede sintonizar el canal oficial de YouTube de los Premios Nobel o visitar su sitio web en nobelprize.org. La transmisión estará disponible en varios idiomas, incluyendo el español, y ofrecerá información detallada sobre los ganadores y sus logros.

¿Quiénes son los posibles ganadores?

Entre los nombres que estacan se encuentra economistas como David Autor, Lawrence F. Katz, Marianne Bertrand, Sendhil Mullainathan y Nicholas Bloom; ellos hicieron investigaciones influyentes en áreas como la desigualdad salarial, el comportamiento económico y la incertidumbre en los mercados laborales.

Es un anuncio esperado con gran interés por la comunidad académica y económica, ya que el Premio Nobel de Economía destaca los avances que pueden influir en las políticas públicas y en la comprensión de fenómenos económicos globales.