María Corina Machado celebra Nobel de la Paz: "Es un impulso para conquistar la libertad", dice

La opositora venezolana María Corina Machado galardonada este viernes con el Nobel de la Paz 2025 aseguró que el premio es un "impulso" para "conquistar la libertad" y señaló que "más que nunca" cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, que desplegó buques de guerra en el Caribe.

"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump", dijo en un mensaje en X. "¡Venezuela será libre!", añadió.

La opositora anunció en septiembre su apoyo al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe sur cerca de Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro considera como una "amenaza".

El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a Machado por su "incansable" defensa de la democracia venezolana ante el "brutal" gobierno de Maduro.

"¡Estoy en shock!", se escucha a Machado decir a Edmundo González Urrutia en una llamada telefónica. "¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer", insistió la dirigente en la conversación que fue grabada en vídeo.

González Urrutia reemplazó a Machado como candidato en las pasadas presidenciales luego de que fuera inhabilitada políticamente. El dirigente también celebró el galardón anunciado para Machado.

Varios dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, felicitaron a Machado.

"Que este reconocimiento sea otro impulso para alcanzar la PAZ y que nuestra Venezuela deje atrás el sufrimiento y recupere la libertad y la democracia por la que se ha luchado por tantos años", dijo Capriles.