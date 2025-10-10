Sheinbaum evita opinar sobre Nobel de la Paz a Corina Machado y reafirma apoyo a Pedro Castillo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó la mañana de este viernes con brevedad ante el anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

“Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solo por convicción, sino porque así lo establece la Constitución”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre el reconocimiento a Machado. La mandataria mexicana evitó abundar en comentarios y pidió respeto a los procesos políticos internos de cada país.

Machado fue galardonada por el Comité Noruego del Nobel por su papel como “figura unificadora de una oposición profundamente dividida” en Venezuela, así como por su lucha por una transición democrática pacífica. El jurado destacó que la dirigente, obligada a vivir en la clandestinidad durante el último año, “ha inspirado a millones con su valentía frente a un régimen autoritario”.

Líderes mundiales celebran el Nobel de la Paz para Machado

El reconocimiento a María Corina Machado generó una ola de felicitaciones desde distintos gobiernos y organismos internacionales. La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó que el galardón refleja las aspiraciones del pueblo venezolano por “elecciones libres, derechos civiles y respeto al Estado de derecho”.

En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el premio como “un mensaje poderoso” que demuestra que “el espíritu de libertad no puede ser encarcelado”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, conversó con Machado para felicitarla personalmente y reconoció su “valor y compromiso con la democracia”, mientras que el argentino Javier Milei la llamó “un faro de libertad contra la narcodictadura venezolana”.

También expresaron su apoyo los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Álvaro Uribe, quienes coincidieron en que el Nobel representa un reconocimiento a la resistencia democrática en América Latina.

Desde España, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso aseguró que “la valentía de Machado inspira al mundo libre”, y Josep Borrell, alto representante de la UE, subrayó que su liderazgo impulsa una “solución pacífica y democrática” para Venezuela.

Machado se convirtió en la séptima personalidad latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz, junto a figuras como Rigoberta Menchú, Óscar Arias y Juan Manuel Santos.

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte

Durante su conferencia la "Mañanera del Pueblo" de este viernes, la presidenta Sheinbaum reiteró su respaldo al exmandatario peruano Pedro Castillo, luego de que el Congreso de Perú destituyera a la presidenta Dina Boluarte tras un juicio político por la crisis de inseguridad en el país.

“Nuestra solidaridad siempre con él. Insistimos en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”, expresó la primera mandataria mexicana.

El Congreso peruano aprobó la vacancia de Boluarte con 118 votos a favor de 122 legisladores presentes. La exmandataria, que asumió el poder en 2022 tras la destitución de Castillo, se negó a ejercer su derecho a la defensa durante la sesión.

Sheinbaum reafirmó su postura de que la salida de Castillo fue resultado de un golpe de Estado, y llamó a respetar la voluntad popular en Perú.