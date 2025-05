El Pitchfork Music Festival CDMX 2025 busca una experiencia íntima para la música

La segunda edición del Pitchfork Music Festival CDMX 2025 llega con dos premisas: que la música hable por sí sola y que el show debe continuar.

El festival se llevará a cabo del 1 al 4 de mayo en el estadio de béisbol Fray Nano, la Casa del Lago de la UNAM y el Foro Indie Rocks! en la Ciudad de México con una alineación que incluye a Beth Gibbons, Oneohtrix Point Never, Silvana Estrada, Black Country, New Road, Roc Marciano & The Alchemist, Earl Sweatshirt, Machine Girl, Rejjie Snow, Ross from Friends, Bedouine, Rodrigo Amarante, A Veces Siempre, Tim Bernardes, Rosas y más.

La su primera edición, realizada del 3 al 6 de marzo del 2024, contó con la participación de Godspeed You! Black Emperor, Mabe Fratti, Sky Ferreira, Descartes a Kant, Mengers y King Krule, entre otros.

La realización del festival se puso en duda tras los acontecimientos en el festival Axe Ceremonia donde dos fotoperiodistas murieron por el colapso de una estructura. La producción decidió tomar una pausa para reevaluar las condiciones de los foros, la seguridad y poder ofrecer la mejor experiencia a los asistentes del festival. Tras ese proceso de reflexión se tomó la decisión de seguir adelante pero con un nuevo enfoque.

Las actividades se repartirán a lo largo de los tres foros, el foro Indie Rocks, la Casa del Lago de la UNAM y el estadio Fray Nano. Uno de los principales cambios es que se modificará el formato del escenario doble que ha sido una de las características con las que se ha destacado el festival, a un sólo escenario.

La segunda edición del festival Pitchfork Music CDMX será una edición más íntima. “Estábamos planeando hacer un festival entre 10 y 12,000 personas, pero ahora justo por estos cambios pues nos vamos casi a la mitad. Entonces va a ser un festival más íntimo, más pequeño en donde queremos que la música hable por sí sola”, dijo Ingrid Obregón, directora de comunicación de Grupo Indie Rocks! en entrevista con El Economista.

Cambios en el programa

El cártel anunciado permaneció prácticamente sin cambios. Los organizadores del festival recibieron muy buena aceptación de gran parte de los artistas quienes comprendieron la situación. La única cancelación del festival fue la participación de la rapera británica Little Simz, quien confirmó hace unas semanas su salida del festival.

La presentación de la banda estadounidense de dream pop Dummy se reprogramó para una fecha posterior en el año.

La segunda edición del festival Pitchfork arrancó este 1 de mayo con una selección de actos de música electrónica en el Foro Indie Rocks con Luz, Luz, Luz, Untitled (Halo), DJ Fucci e IMAABS del colectivo NAAFI, y b2b ZUT ZUT.

El viernes 2 de mayo las actividades se moverán al Estadio de béisbol Fray Nano donde se presentará: Rosas, A Veces Siempre (proyecto integrado de Rodrigo Carrillo de Austin TV y Héctor Fematt de Canseco), Bedouine, Tim Bernardes, Rodrigo Amarante, la cantautora nominada al premio Grammy, Silvana Estrada, y el cuarteto británico Black Country, New Road.

El sábado 3 de mayo habrá una fuerte dosis de hip-hop, electrónica, con Rejjie Snow, Machine Girl, Roc Marciano & The Alchemist, Earl Sweatshirt, Ross From Friends, el experimentalismo electrónico de Daniel Lopatin y su proyecto Oneohtrix Point Never, y el avant-garde de la veterana exvocalista de Portishead, Beth Gibbons.

El domingo 4 de mayo en la Casa del Lago de la UNAM Edgar Mondragón & IMGN presentarán E-ENFOQUE, una sonora experiencia inmersiva. Las actividades del domingo serán de entrada gratuita.

La segunda edición del festival Pitchfork CDMX sigue con su misión de convertirse en un festival que destaca por su diversidad y curaduría musical.

