5 discos para recordar el 2024

“Siempre es un año fantástico para la música. Sólo depende de qué tanta atención estés poniendo”, escribió el periodista Michael Azerrad hace unos días en una reflexión que puede estar ligada a las listas recopilatorias de fin de año.

El último Mixtape del 2024 trata de ir más allá de las listas de popularidad, las incontables listas y las selecciones curadas por algoritmos y supuestas inteligencias artificiales. Esta es una pequeña selección de cinco discos que no dejaron mi reproductor.

1. Songs of a Lost World - The Cure

Songs of a Lost World. Foto: UMG

El decimocuarto álbum de The Cure es un disco que no está hecho con las reglas de la industria musical contemporánea. No se rige por las normas del consumo inmediato y desechable. Las texturas de desolación que Robert Smith y compañía han perfeccionado a lo largo de cuatro décadas se dejan sentir en Songs from a Lost World (Polydor / UMG).

El álbum gestado a lo largo de 14 años es la prueba de que se puede romper el molde y The Cure continúa encontrando nuevos fanáticos y conquistando a sus legiones de seguidores como lo han hecho por casi cinco décadas.

2. The Hard Quartet - The Hard Quartet

The Hard Quartet. Foto: Matador Records

The Hard Quartet está formado por Stephen Malkmus (Pavement, Stephen Malkmus & The Jicks), Matt Sweeney (Chavez, Superwolf), Jim White (Dirty Three) y Emmett Kelly (Cairo Gang, Ty Segall). Por separado cada uno de sus integrantes tiene décadas de experiencia y podría llamarse un “supergrupo”, pero el álbum debut homónimo de The Hard Quartet (Matador Records) es la prueba de que se puede hacer rock sin compromisos y sin ninguna pretensión.

The Hard Quartet no necesita hablar de los problemas del mundo ni tampoco busca resolverlos. Aquí hay riffs pesados de rock concreto, texturas ruidosas y con mucha distorsión.

3. Mahashmashana - Father John Misty

Mahashmashana. Foto: Sub Pop Records

El sexto álbum de estudio de Josh Tillman, con el seudónimo de Father John Misty, es un disco que explora las contradicciones de la vida moderna, la búsqueda de la espiritualidad, la salud mental y cómo encontramos la manera de sobrellevar los caminos de la vida.

Mahashmashana (Sub Pop), tomado del sánscrito, que significa el gran crematorio, es un viaje psicodélico emocional inmerso en una pared de sonido que recuerda al All Things Must Pass de George Harrison.

4. Lives Outgrown - Beth Gibbons

Lives Outgrown. Foto: Domino Records

El disco debut de Beth Gibbons Lives Outgrown (Domino Records) tardó una década en gestarse. El álbum producido por James Ford, Beth Gibbons y Lee Harris (Talk Talk) tiene todos los elementos que uno podría esperar de la vocalista de Portishead.

Lives Outgrown es un reflejo de un periodo en la vida de Gibbons y los cambios que ocurren con el paso del tiempo. Es un disco con muchas capas y que lentamente con cada escucha va desvelando sus secretos.

5. How it Ends (?) - Night Crickets

Night Crickets. Foto: Label 51 Recordings

El segundo álbum de Night Crickets es hipnotizante. How It Ends (?) (Label 51 Recordings) es una meditación sobre el estado actual del mundo que parece venir de otras latitudes sonoras.

El trío conformado por David J (Bauhaus), Victor De Lorenzo (Violent Femmes) y Darwin Meiners mezcla los ritmos primitivos del Velvet Underground, un poco de vaudeville a-la Tom Waits y la poesía de Lou Reed y Leonard Cohen.

Bonus tracks:

-Weyes - Luisa Almaguer

-Sentir que no sabes - Mabe Fratti

-Dusk - Gaby Moreno

-Come Ahead - Primal Scream

-66 - Paul Weller

-Rock ‘n’ Roll Star! - David Bowie

-Synchronicity (Super Deluxe Edition) - The Police

-Luck and Strange - David Gilmour

-Don’t Forget Me - Maggie Rogers

-Tension - Mulatu Astatke & Hoodna Orchestra

Gracias por leer el Mixtape un año más y nos vemos en 2025.

