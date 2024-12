¿Qué pasará con el acervo cultural de Citibanamex?; Claudia Sheinbaum pide revisión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el destino de la colección patrimonial de Citibanamex, una vez que se concrete la separación oficial de Citi Group y Banamex, movimiento que se había anunciado desde hace 3 años, para que operen de manera independiente. En este sentido, la mandataria informó que está analizando el tema con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Eduardo Ramírez de la O.

“Ahí está la SHCP con su autonomía y en sus funciones, pero voy a pedir que revise este tema del patrimonio cultural de Banamex”, explicó.

Con la venta del negocio minorista de Citibanamex, también se incluye una colección de obras de arte, así como textiles y edificios históricos, acervo histórico de Banamex que también vende Citigroup. Sin embargo, confirmó que mantendrá su acervo cultural el cual consta de una colección de al menos 4 mil piezas de arte y edificios históricos.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador también había señalado la importancia de que el legado cultural de Banamex permanezca en territorio nacional. “Significa que el patrimonio cultural de Banamex, que es mucho muy importante, se quede en nuestro país, que se conserve en México”, dijo en su momento.

Este lunes 2 de diciembre Citi, empresa financiera estadounidense con sede en Nueva York, anunció que la separación era oficial y efectiva a partir del 1 de diciembre, Por lo que ahora, Citi operará dos grupos financieros independientes en México, que son Grupo Financiero Citi México y Grupo Financiero Banamex.

En su momento Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Estudios Económicos, Asuntos Institucionales y Comunicación de Citibanamex garantizó que las diversas colecciones de arte pictórico, de arte popular y documental en poder del grupo, así como el archivo histórico permanecerían en México “con toda la protección que han tenido”.

Asimismo, precisaba que los programas de apoyo cultural, las exposiciones ya anticipadas, los talleres y las publicaciones, entre ellos el programa Maestros del Arte Popular, seguirían vigentes y operando conforme a los planes anunciados, pero el futuro aún es incierto pues también compartía que esto sería “Al menos hasta concretar la venta”.

Reconocía que lo que sucediera después de la transacción, no estaría en sus manos. “Hoy la colección está en México. Hacia adelante, con el nuevo dueño, ya no sabemos qué pueda pasar, pero lo que creemos es que esta (el valor de la integridad del acervo) será una consideración muy importante para los nuevos dueños y estará muy alto en su prioridad”.

¿Qué guarda la bóveda Banamex y su archivo histórico?

El acervo artístico a cargo de Fomento Cultural Citibanamex (FCC), considerado como la colección institucional privada de arte mexicano más importante, es casi invaluable. Al ser el banco con mayor historia del país, su archivo alberga una enorme riqueza tanto textual como fotográfica, tal es el caso del original de su propia acta constitutiva de 1884 y una amplia colección numismática.

Ubicado dentro de su oficina central en el Palacio de los Condes de San Mateo Valparaíso, en la esquina de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico (un inmueble de finales del siglo XVIII, este resguarda la historia no sólo de Banamex, sino también parte de la del sistema bancario mexicano, objetos físicos como una réplica del primer cajero que hubo en México -Bancomático- en 1972, los primeros cheques, las primeras tarjetas de crédito y ejemplares de billetes que la misma institución emitía; además de una de las dos bóvedas de seguridad con las que cuenta.

Además de los más de 3 mil ejemplares bibliográficos, incluido material virreinal, entre los que destacan literatura bancaria, de economía, de investigación y otros, destaca de inmediato el original del acta constitutiva del banco, con fecha de junio de 1884, y entre cuyos nombres de los consejeros de entonces está el de Félix Cuevas.

También se encuentran actas de consejo de los dos bancos de los que resultó la fusión del Banco Nacional de México: Banco Nacional Mexicano y Banco Mercantil Mexicano; y una más que registra el acto oficial, ante las autoridades, de la constitución del ese entonces nuevo Banamex. Además de discursos, cartas, actas y demás comunicación institucional, se pueden ver ancestrales carpetas con los registros de los créditos que otorgaban en sus diferentes modalidades, hasta la de empeño.

El archivo histórico cuenta además con más de 100 mil fotografías con la historia del banco, pero también que dan testimonio de la historia del país. Ejemplo de ello, es una foto que cuelga en una de las paredes con los integrantes de alguno de los primeros consejos, y otra que destaca las primeras participaciones de las mujeres en cargos del banco. También, cuenta en su interior con abundante material audiovisual.

Por supuesto que también hay una colección numismática de más de 2,000 piezas. Por ejemplo, hay pesos de la época de Agustín de Iturbide; billetes que emitía el propio Banamex y los estados de la República, entre otros. Incluso, durante la época de la Revolución, los diferentes ejércitos tenían sus propios billetes. También hay monedas -reales- que datan, por ejemplo, de 1812.

¿Cuánto vale todo el acervo? Gómez Alcalá respondió en su momento: “Nos gusta decir que nuestro patrimonio cultural es invaluable y es la respuesta que les puedo dar, no importa el número en pesos (…) no tenemos un avalúo como tal de la colección. Por supuesto que la tenemos asegurada y hay documentos que amparan, que no es información pública”. Únicamente precisaba que todos los edificios y prácticamente toda la colección de arte que resguarda Citibanamex son propiedad del banco, salvo muy escasos ejemplos que se encuentran en comodato, sin precisar cuáles.

La injerencia gubernamental

Dado que el “invaluable" acervo cultural de Citibanamex contempla monumentos históricos sujetos a la regulación del Estado, este medio consultó en 2022 a la Secretaría de Cultura para conocer las condiciones en las que podría operar el proceso de compraventa de estos bienes muebles e inmuebles: “Hasta ahora son decisiones en el ámbito de lo privado, desde luego las instituciones públicas han estado y estarán al tanto del curso para garantizar la protección del patrimonio cultural”, respondió el entonces director general de Comunicación Social y vocero de la dependencia.

De acuerdo con la legislación vigente, un monumento histórico mueble e inmueble de propiedad privada puede venderse y el comprador estaría obligado al cumplimiento de lo que en la materia establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10,11,12, 13 y 16).

Dado que gran parte de los bienes culturales en poder de la institución están sujetos a regulación especial, está garantizada su permanencia en el país y aquel que compre la colección adquirirá las obligaciones establecidas en la ley, aunque nada impide que la colección sea desmembrada. "La colección es valiosa justo porque está en conjunto", señalaba César Benedicto Callejas, abogado especialista en propiedad intelectual.

Esto también lo confirmó a este medio Hilda Trujillo, exdirectora de los Museos Diego Rivera-Anahuacalli y Frida Kahlo. “El gran riesgo es que la colección se disperse. Ocho autores están protegidos y sólo se pueden vender en México; pero el resto de la obra puede venderse en el extranjero, como lo es Julio Castellanos. El 96% de la obra puede venderse fuera de México. Pero lo invaluable es que se conserve con el espíritu del fundador Agustín Legorreta Chauvet”.