México detecta su primer caso de influenza A H3N2 subclado K

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó que se detectó en México el primer caso de una persona con influenza A H3N2 subclado K.

"Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado", detalló este viernes la Secretaría de Salud en un comunicado.

Las autoridades enfatizaron que el subgrupo K de la influenza A H3N2 "no representa un motivo de alarma", ya que presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año, su manejo clínico es el mismo y su principal medida de prevención es la vacunación.

La dependencia federal aseguró que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) ya mantiene un monitoreo de análisis permanente para detectar de manera oportuna cualquier eventual caso.

"La Secretaría de Salud exhorta a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra la influenza, Covid-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema que les corresponda", recomendó.

En caso de dar positivo a influenza, las autoridades recomiendan a la población buscar atención de forma temprana y cuando sea necesario, recibir tratamiento antiviral estándar, además de usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.