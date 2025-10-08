Buscar
Otoño 2025: ¿Cómo preparar un té contra los cambios de clima?

image

El cambio de estación trae consigo resfriados. Prepara este té casero con ingredientes naturales que fortalecen el sistema inmune y reconfortan cuerpo y mente.

Patricia Ortega

Cuando el calor se desvanece y los vientos frescos anuncian la llegada del otoño, también aparecen los cambios bruscos de temperatura, la garganta reseca y la necesidad de cuidarnos un poco más. En esta temporada de transición, preparar un té caliente con ingredientes naturales no sólo reconforta el cuerpo, sino que también puede ser un aliado poderoso para reforzar el sistema inmune.

Desde tiempos ancestrales, el té ha sido símbolo de equilibrio y sanación. La combinación de jengibre, cúrcuma, miel, ajo y limón ha sido parte de remedios tradicionales en diferentes culturas. Esta receta no es solo una bebida caliente: es un ritual sencillo que nos conecta con lo esencial.

Té contra los resfriados

Ingredientes:

  • 1 litro de agua purificada
  • ​4 cm de jengibre fresco, pelado y en rodajas
  • ​1 diente de ajo machacado (opcional, pero recomendado)
  • ​1 cucharadita de cúrcuma en polvo o un trozo de cúrcuma fresca 
  • Jugo de medio limón
  • ​1 cucharada de miel de abeja pura
  • ​1 pizca de pimienta negra (activa la cúrcuma)
  • ​1 rama de canela (para un toque cálido)
  • ​Hojas frescas de menta o romero al gusto

Procedimiento:

  1. ​Lleva a ebullición el agua con el jengibre, el ajo, la cúrcuma y la canela. Déjalo hervir a fuego medio durante 10 minutos.
  2. ​Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos, permitiendo que los ingredientes liberen todo su aroma y propiedades.
  3. Cuela el líquido y viértelo en una taza.​
  4. ​Añade el jugo de limón, la miel y la pizca de pimienta negra.
  5. ​Decora con una hoja de menta o una ramita de romero si lo deseas.

Este té puede tomarse caliente al despertar o antes de dormir. Es ideal para calmar la garganta, mejorar la digestión, apoyar al cuerpo ante los cambios de clima y, sobre todo, reconfortar.

Beneficios en cada sorbo:

Jengibre: estimula la circulación y combate bacterias. Cúrcuma: potente antiinflamatorio natural.

Ajo: apoya la producción de defensas naturales. Limón: fuente de vitamina C, esencial en otoño. Miel: suaviza la garganta y es antibacteriana.

Canela y menta: aportan calidez y frescura al mismo tiempo.

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

