Otoño 2025: ¿Cómo preparar un té contra los cambios de clima?

Cuando el calor se desvanece y los vientos frescos anuncian la llegada del otoño, también aparecen los cambios bruscos de temperatura, la garganta reseca y la necesidad de cuidarnos un poco más. En esta temporada de transición, preparar un té caliente con ingredientes naturales no sólo reconforta el cuerpo, sino que también puede ser un aliado poderoso para reforzar el sistema inmune.

Desde tiempos ancestrales, el té ha sido símbolo de equilibrio y sanación. La combinación de jengibre, cúrcuma, miel, ajo y limón ha sido parte de remedios tradicionales en diferentes culturas. Esta receta no es solo una bebida caliente: es un ritual sencillo que nos conecta con lo esencial.

Té contra los resfriados Ingredientes: 1 litro de agua purificada

​4 cm de jengibre fresco, pelado y en rodajas

​1 diente de ajo machacado (opcional, pero recomendado)

​1 cucharadita de cúrcuma en polvo o un trozo de cúrcuma fresca

Jugo de medio limón

​1 cucharada de miel de abeja pura

​1 pizca de pimienta negra (activa la cúrcuma)

​1 rama de canela (para un toque cálido)

​Hojas frescas de menta o romero al gusto Procedimiento:

​Lleva a ebullición el agua con el jengibre, el ajo, la cúrcuma y la canela. Déjalo hervir a fuego medio durante 10 minutos. ​Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos, permitiendo que los ingredientes liberen todo su aroma y propiedades. Cuela el líquido y viértelo en una taza.​ ​Añade el jugo de limón, la miel y la pizca de pimienta negra. ​Decora con una hoja de menta o una ramita de romero si lo deseas. Este té puede tomarse caliente al despertar o antes de dormir. Es ideal para calmar la garganta, mejorar la digestión, apoyar al cuerpo ante los cambios de clima y, sobre todo, reconfortar.

Beneficios en cada sorbo:

Jengibre: estimula la circulación y combate bacterias. Cúrcuma: potente antiinflamatorio natural.

Ajo: apoya la producción de defensas naturales. Limón: fuente de vitamina C, esencial en otoño. Miel: suaviza la garganta y es antibacteriana.

Canela y menta: aportan calidez y frescura al mismo tiempo.