Juan Pablo Contreras explora la experiencia del migrante en su primera sinfonía “My Great Dream”

La primera sinfonía del compositor mexicano Juan Pablo Contreras, My Great Dream, está inspirada en la experiencia como migrante de su creador. El título de su primer trabajo orquestal es un juego de palabras entre “mi gran sueño” y el sueño de la migración de muchos mexicanos en busca del Sueño Americano.

El compositor nacido en Guadalajara, Jalisco (1987), quien ha sido nominado en tres ocasiones al Latin Grammy, presentará en México su primera sinfonía “My Great Dream”. La pieza orquestal fue estrenada en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles en junio pasado y se estrenará en la Ciudad de México en agosto los próximos 9 y 10 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto.

Contreras también visitará Guadalajara, el 16 de agosto, para presentar cinco piezas al frente de la Orquesta Latino Mexicana. Juan Carlos Contreras será el primer compositor mexicano desde José Pablo Moncayo quien presentará en su natal Guadalajara un programa original en su totalidad.

Música clásica con un corazón metalero

La inspiración para Juan Pablo Contreras para componer My Great Dream fue en parte por su propia experiencia como migrante, con un poco de nostalgia por su tierra natal y por una necesidad de que faltaba la sensibilidad de la música mexicana en la música clásica. Contreras sintió que ante una educación musical completamente europea faltaba la mezcla de la música mexicana con estos mundos sonoros.

El tema principal de “My Great Dream” se titula “Sueño americano”. “Es una melodía de trompeta que escribí cuando tenía 18 años cuando pensaba en irme a Estados Unidos y que fue parte de una composición que me llevó a ser admitido para estudiar en Estados Unidos”, relata Juan Pablo Contreras en entrevista con El Economista. La experiencia del migrante también está presente en otras de sus piezas como “MeChicano”.

El segundo movimiento, dice, se llama “Heavy Heart” (corazón pesado), “pero con énfasis en el heavy porque es un homenaje al heavy metal que fue el primer género en el que yo incursioné cómo intérprete y compositor”.

Juan Pablo Contreras comenzó su carrera musical a los 6 años tocando el violín. Aunque creció cerca del mundo de las orquestas infantiles, antes de sumergirse en la música clásica Juan Pablo Contreras se enamoró del metal, primero con bandas como Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Iron Maiden y después en metal progresivo como Dream Theater y Symphony X. Ahí fue su primer acercamiento con los arreglos sinfónicos y su primera experiencia con la orquestación. Posteriormente Juan Pablo Contrera se mudó a Estados Unidos para estudiar música. Estudió composición en la University of Southern California y también ha hecho estudios en la Manhattan School of Music y el California Institute of the Arts.

“El tercer movimiento de “My Great Dream” se llama ‘Orgullo mexicano’ que habla sobre cómo encontré mi mi camino o descubrí que Estados Unidos era un país que que abrazaba y que que celebraba mucho mi mexicanidad y que me permitía ser un compositor que celebra México”.

Además sintió que había un público latino muy interesado en esta música y que “ese era el camino para poder vivir en Estados Unidos, pero no dejar de ser mexicano y estar muy muy orgulloso con mis raíces y plasmarlas en mi música”. Los primeros acercamientos con la música clásica fueron con compositores de películas como Hans Zimmer, Danny Elfman, John Powell y luego con los compositores mexicanos Manuel M. Ponce y Carlos Chávez.

La experiencia del migrante

La obra de Juan Pablo Contreras ha explorado distintos elementos de la cultura mexicana como el mariachi (Mariachitlán), la lucha libre (Lucha Libre!), la Pirámide del Sol y el Laberinto de la Soledad de Octavio Paz.

Para Juan Pablo Contreras, la idea de tratar un tema tan coyuntural como la migración es una forma de integrar su influencia de los compositores americanos que tienen un mensaje muy claro y no tan abstracto con la música.

El cuarto movimiento de “My Great Symphony” se titula “Dos Patrias” y está inspirado por un evento que se lleva a cabo cada 25 de mayo en la frontera entre Tijuana y San Diego en el que músicos de los dos lados se reúnen para tocar y bailar fandangos todo el día.

“Y me encantó esa idea de que un día al año la música borra la frontera y que mis dos patrias se vuelven una”.

Juan Carlos Contreras presentará los días 9 y 10 de agosto la sinfonía “My Great Dream” en la Sala Nezahualcóyotl, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto.

El sábado 16 de agosto Juan Pablo Contreras se presentará en el Conjunto Santander en Guadalajara, Jalisco, donde presentará cinco piezas: la Sinfonía No.1 “My Great Dream”, Mariachitlán y los estrenos en México de "La Silla", "MeChicano" y "Alma Monarca", al frente de la Orquesta Latino Mexicana.

Juan Pablo Contreras busca acercar la experiencia de la música de concierto y “darle una oportunidad a la gente que se sienta más identificada con este género, que le den ganas de de vivir la música clásica y, especialmente, mi música que es tan mexicana, (...) que sientan que estas son sus historias y que soy un compositor que le está hablando directamente a ellos y que se sientan parte de esta experiencia de una manera más personal”.

