Pedidos de flores en México se disparan hasta 1,500% el primer día de la primavera

Con la llegada de la primavera, el mercado de flores en México se prepara para una de sus temporadas de mayor consumo, mientras los pedidos a domicilio llegan a dispararse hasta 1,500% solo el 21 de marzo en comparación con una semana antes.

Lo anterior de acuerdo con datos de la plataforma de entregas DiDi Shop, que indican que los mayores pedidos de ramos o arreglos florales a domicilio ya no se concentran solamente en fechas tradicionales como el 14 de febrero o el Día de las Madres, sino también en otros momentos del año.

Destacan días como el 21 de marzo y el 21 de septiembre, fechas en las que se ha vuelto tendencia regalar flores amarillas como una forma de celebrar la llegada de la primavera. Una acción que se está volviendo tradición y ha ganado fuerza en las redes sociales.

Reflejo de lo anterior es que en 2025 los días con mayor demanda de flores en la plataforma fueron el 21 de septiembre, cuando inicia la primavera en el hemisferio sur, seguido del 14 de febrero, el 21 de marzo y el 10 de mayo.

Este comportamiento responde tanto a cuestiones culturales como a la digitalización del consumo, dada la facilidad de adquirir arreglos florales desde aplicaciones móviles y muchas veces durante el mismo día.

“El número de pedidos de flores realizados en la plataforma en todo 2025 creció casi 12 veces en comparación con el año anterior”, reveló DiDi Shop en un comunicado.

En tanto, la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey y Tijuana fueron las ciudades donde se concentró el mayor número de pedidos de flores realizados a través de la plataforma el año pasado.

La plataforma de entregas a domicilio destacó que el mayor número de pedidos tiende a concentrarse entre las 11:00 y 12:00 horas del día.

El mercado de flores en México cerró con un valor de 895 millones de dólares en 2025. Las proyecciones apuntan a un crecimiento de hasta 1,294 millones de dólares para 2034, sosteniendo una tasa de crecimiento anual promedio del 4.05% entre 2026 y 2034, según un informe de la firma de consultoría IMARC Group.

Este crecimiento está impulsado por la demanda interna en aumento, tradiciones culturales, cambios en los hábitos urbanos, así como por las condiciones climáticas favorables durante todo el año, el potencial de exportación hacia países vecinos como Estados Unidos.

Los eventos y festivales florales, junto con el uso de plataformas digitales para la venta y entrega de flores también han impulsado el crecimiento de este mercado.