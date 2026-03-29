Domingo de Ramos 2026: qué se celebra y cuál es su significado

El Domingo de Ramos 2026 se conmemora el domingo 29 de marzo, marcando oficialmente el inicio de la Semana Santa, uno de los periodos más importantes del calendario cristiano.

Esta fecha, que cambia cada año de acuerdo con el calendario litúrgico antes de la Pascua, convoca a millones de fieles en México y el mundo para recordar un momento simbólico en la vida de Jesucristo que, según la tradición cristiana, da inicio a la última semana antes de su crucifixión y resurrección.

Para la Iglesia católica, el Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un hecho relatado en los Evangelios del Nuevo Testamento en el que a Jesús lo recibió una multitud que agitaba ramos de palma y olivo como gesto de aclamación y reconocimiento de su identidad como Mesías.

Esta entrada no es vista solamente como un acto histórico, sino como una invitación a vivir y acompañar a Cristo en su camino hacia la Pasión, Muerte y Resurrección, corazón de la fe cristiana. Para muchos católicos este día es un momento de reflexión, fe y preparación espiritual para los días más solemnes de la Semana Santa.

El rito litúrgico incluye la bendición de palmas, la participación en procesiones en torno a la iglesia y la lectura de los pasajes evangélicos que narran la entrada de Jesús en Jerusalén, simbolizando tanto la acogida de Cristo como el preludio de su entrega total.

¿Qué se conmemora exactamente?

La esencia del Domingo de Ramos está en recordar cómo Jesús, entrando a Jerusalén montado en un asno, fue recibido con alegría y esperanza por quienes agitaban palmas en su honor, gestos que en la tradición judía se asociaban con la bienvenida a un rey o figura importante.

Este recibimiento, paradójicamente, precede a los acontecimientos más dolorosos de la Pasión de Cristo, ya que pocos días después esa misma multitud pediría su crucifixión.

Este contraste, se invita a la meditación sobre la propia fe, la humildad, la entrega y la esperanza que propone el relato cristiano. Por eso, este domingo no es solo un evento externo de procesión y ritual, sino una invitación a interiorizar los valores y misterios que marcarán los días siguientes en la Semana Santa.

Tradiciones en México y el mundo

En la mayoría de las parroquias católicas, tanto en México como en otras partes del mundo, los fieles llevan palmas o ramos de olivo a la iglesia para recibir su bendición. Estos ramos simbolizan paz, victoria y reconocimiento de Cristo como Rey, y a menudo son conservados en los hogares como una señal de fe y recuerdo sagrado.

Además de la bendición de las palmas, muchas comunidades organizan procesiones que recrean la entrada de Jesús en Jerusalén, con cantos, oraciones y la lectura solemne de la Pasión en la liturgia de la Eucaristía.

En ciertos lugares como Juchitán, Oaxaca, se vincula a prácticas culturales únicas, como visitar panteones para convivir con los muertos, decorando tumbas con flores y alimentos tradicionales en un acto que mezcla creencias judeo‑cristianas con rituales prehispánicos de respeto a los ancestros.

En Uruapan, Michoacán, el denominado Tianguis de Domingo de Ramos es una de las ferias artesanales más importantes de la Semana Santa, donde se venden palmas, artesanías tradicionales, comida típica y objetos regionales llenan las calles alrededor de la plaza principal.