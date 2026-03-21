Día Mundial del Síndrome de Down: llamado a la inclusión y a derribar barreras en México

Cada 21 de marzo el mundo pone el foco en la inclusión real de las personas con síndrome de Down. La fecha fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en 2011 con el objetivo de generar conciencia pública y recordar que todas las personas, sin excepción, tienen los mismos derechos y dignidad.

El síndrome de Down es una condición genética —no una enfermedad— causada por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, también conocida como trisomía 21. Esta característica influye en el desarrollo físico y cognitivo, pero no define las capacidades ni el potencial de quienes la tienen.

A nivel global, se estima que ocurre en aproximadamente uno de cada mil nacimientos. Aunque las personas con síndrome de Down suelen presentar mayores necesidades de salud, los avances médicos y sociales han cambiado radicalmente su expectativa de vida: hoy, cerca del 80% supera los 50 años.

“Juntos contra la soledad”, el tema de 2026

Para este 2026, la conmemoración gira en torno al lema “Juntos contra la soledad”, que pone sobre la mesa un problema poco visibilizado: el aislamiento social.

La ONU advierte que la soledad no es solo una experiencia emocional, sino un riesgo para la salud, asociado a ansiedad, depresión e incluso deterioro físico. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, este fenómeno suele estar ligado a la exclusión y al estigma.

El llamado es claro: la inclusión no se limita a estar presentes en espacios educativos, laborales o comunitarios, sino a generar vínculos reales y oportunidades de participación. Escuelas, empleadores, gobiernos y la sociedad en general tienen un papel clave en construir entornos accesibles y relaciones significativas.

México: avances y pendientes

En México, el panorama refleja avances importantes, pero también retos persistentes. De acuerdo con el INEGI, aproximadamente 1 de cada 700 nacimientos corresponde a niñas y niños con síndrome de Down.

En los últimos años, se han impulsado políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, como la Pensión para el Bienestar. Además, se han desarrollado herramientas como el Registro Nacional de Población con Síndrome de Down, que busca generar datos para diseñar mejores estrategias de atención.

Sin embargo, la discriminación y la falta de oportunidades siguen siendo una realidad. Según la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las personas con síndrome de Down enfrentan barreras en ámbitos clave como el empleo, la educación y la participación política, derivadas de prejuicios y estigmas sociales .

Estas desigualdades también se reflejan en el acceso a servicios básicos. A nivel internacional, se estima que las personas con discapacidad tienen menores oportunidades de escolarización y empleo en comparación con la población general, lo que limita su desarrollo integral.

El Día Mundial del Síndrome de Down no es solo una efeméride, sino un recordatorio de que la inclusión es una tarea pendiente. Garantizar acceso a salud, educación inclusiva, empleo digno y participación social no es un acto de buena voluntad, sino una obligación en materia de derechos humanos.

El reto, coinciden organismos internacionales y autoridades mexicanas, es pasar del discurso a la acción, construir una sociedad donde las diferencias no sean motivo de exclusión, sino parte de su riqueza.