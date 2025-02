¿Cómo será la educación en el futuro de la mano de la IA?

“Tenemos que entender el momento de la humanidad en el que nos encontramos. En cuanto a la educación, ésta no va a cambiar, pero lo que sí, es el concepto mismo de cognición, es decir, la forma en que nosotros pensamos y accedemos al conocimiento. Hoy, prácticamente todas las personas con acceso a una computadora e internet hemos utilizado inteligencia artificial generativa, en público o en privado, haciendo alguna especie de prueba o aplicándola, esto es inminente y tenemos que hablar de ello”.

Durante el IFE Conference 2025, organizado por el Tecnológico de Monterrey, El Economista platicó con Freddy Vega, fundador y CEO de Platzi, la mayor escuela de tecnología en América Latina, con 5 millones de estudiantes y más de 2,000 compañías asociadas. Él asegura que normalmente cuesta admitir que usamos inteligencia artificial (IA), pues por ahora se ve como “hacer trampa”, pues esta se usa principalmente para dos cosas, resumir textos que no se quieren leer y para redactar textos que no se quieren escribir, pero lo que realmente caracteriza a estos sistemas es la escalabilidad y automatización de la razón.

Si pensamos que el 50% de los empleos en el mundo son de razonamiento, podríamos pensar que esta automatización del razonamiento significa que se reducirá un 50% la fuerza laboral; sin embargo, el especialista es contundente: “Esto no es cierto”, dijo que más bien acelera ese razonamiento, “porque lo que termina pasando en la humanidad es que cuando algo se optimiza se utiliza mucho más, no mucho menos. Pasó con el televisor, con el automóvil, con los aviones, etcétera.

Vega explica que el razonamiento es un componente fundamental del proceso educativo y la educación es la maduración y cambio de la estructura de nuestras neuronas que luego aplicamos y los transferimos y aplicamos a una habilidad.

Freddy Vega, fundador y CEO de Platzi.Especial

Esto seguirá ocurriendo pero, ¿cómo se va a educar a un niño de ahora en adelante? Haciendo un ejercicio de especulación pero con fundamentos, probablemente un niño tendrá una inteligencia artificial toda la vida que le va a responder con absoluta paciencia, y es que a medida que van avanzando estos modelos nos damos cuenta que su memoria está creciendo muy rápido. La primera versión de Chat GPT tenía una capacidad de almacenamiento de 3,000 palabras y a las 3,000 palabras olvidaba el contexto, la nueva versión de Deepseek R1, tiene mucho más de 180,000 palabras, así que el contexto dejará de ser un problema.

Con esto quiere decir en esencia, que un modelo de IA va a llegar a acordarse de todo lo que nos pasó en la vida, le podremos decir, “¿por qué le tengo miedo a las pelotas de basquetbol?” y ella responderá: “Eso se debe a que tal día te pasó esto en tal lugar”, así mismo sabrá lo que necesitamos para retener información.

¿Qué pasará con las profesiones?

Si lo anterior es verdad, ¿cómo cambian las profesiones? Vega explica que hoy las profesiones son nuestra identidad, decimos: “Yo soy periodista, soy abogado, soy arquitecto, soy ingeniero”, estos fueron los años de la vida en donde uno le metió todo el esfuerzo a tratar de conectar el cerebro y luego uno fue y lo cambió por dinero y la cosa que constantemente me recompensa con dinero es lo que yo soy.

“Este entorno también va a cambiar, probablemente en un futuro quedarán diez periódicos como los conocemos, pero habrá miles de periodistas con mucho mayor impacto. Ante este reto uno debe preguntarse ¿qué significa la cognición en el futuro?”

Nuevamente, futureando, en unos diez años estaremos viendo a los primeros niños que a los 8 años estén terminando el colegio, pues usando tutores con infinita paciencia y afinidad a su persona, van a aprender lo que quieran al ritmo que quieran. Y es que también cada vez tenemos estudios que demuestran que esta es la forma correcta de enseñanza, la personalizada. La investigación de Benjamin Bloom, psicólogo y pedagogo estadounidense, es un trabajo que demuestra que cuando un estudiante tiene tutoría personalizada y se le da el tiempo que necesita para dominar una materia, no sólo aprende mucho más rápido sino que los resultados están dos desviaciones estándar más inteligentes comparados con el sistema tradicional.

Entonces los niños probablemente serán más inteligentes, pero hay un lado B. “Esta es la tercera IA con la que la humanidad tiene un impacto, la primera es el motor de búsqueda, principalmente Google, al que le pregunto y me da una respuesta; la segunda es el algoritmo de recomendación del “scroll” en X, Instagram, Facebook, etc. Esa inteligencia artificial es desalineada a los intereses de la humanidad, está más alineada a las necesidades de engagement de las compañías, esto nos mató el foco, la capacidad de leer, de enamorarnos y de encontrar deseo en el mundo físico, pues se trata de predicciones de nuestros deseos, incluso esos que no le cuentas a nadie. Es tan efectivo que se está volviendo un problema de Estado, de seguridad nacional y de salud pública”.

La tercera IA con la que nos enfrentamos son los modelos del lenguaje, y debemos combinar todo eso para pensar lo que viene y cómo va a funcionar el proceso educativo en estas condiciones. “La gente aparte de su profesión tendrá múltiples identidades, no seremos “el ingeniero”, también seremos mamás y papás, y nos gustará programar, escribir, hacer poesía, ser jardineros e instructores de yoga. Se trata de seres diversos donde la identidad se adapta, pues además hay más años de vida. Este proceso ya sucede con las personas mayores, pero la IA lo que está haciendo es recorrer el timeline para que esto suceda antes. Se trata de una conversación más grande que hablar de educación formal o no”.

¿Perderemos las escuelas y universidades?

Vega es positivo sobre el futuro de las estructuras educativas físicas, pero hace una crítica a los modelos actuales. “No hay un solo estudiante que en este momento no use IA para hacer trampa, ante este hecho aceptemos que esto sucede y no lo volvamos trampa sino parte del proceso educativo y empecemos a entender cómo hacerlo”. Él explica que casi todos los países de primer mundo están pensando leyes para prohibir pantallas en las aulas, Suecia incluso está yendo más lejos, están haciendo que las notas se tomen por escrito en papel, porque además la evidencia científica dice que cuando escribimos a mano, capturamos más información en la cabeza y esta habilidad está en peligro, por ejemplo, las calculadoras nos hicieron perder la habilidad de la división larga, hoy esto es como montar a caballo para la mayoría, “sólo un pasatiempo”.

El especialista afirma que definitivamente necesitamos entornos para los humanos que los fuercen a aprender; una especie de “Gimnasio de la Mente”, “y yo creo que ese lugar es la escuela”, aunado a esto, ahora la gente está muy sola, los niveles de depresión y ansiedad están más altos, más razón para que la escuela sea el “templo de conexión humana” donde no hayan esas pantallas, “viendo la legislación y cómo se está moviendo, vamos para allá”.

Finalmente, dijo que los profesores seguirán siendo indispensables, pero ya no con las mismas formas, “hoy la tarea se ha vuelto irracional, igual que los mecanismos de evaluación, estos escalaron y ahora existen evaluaciones uno a uno con sistemas autónomos que evalúan nuestra razón, esto es inevitable, así que la labor del profesor será más enfocada en los alumnos y no en la parte administrativa o de evaluación. El sistema se autorregulará para bien y podremos hacer más cosas los humanos”.