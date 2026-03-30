Celine Dion anuncia su regreso a los escenarios con 10 conciertos en París este año

La cantante ⁠canadiense Celine Dion anunció el lunes que volverá a los ⁠escenarios este año, con 10 conciertos programados en París entre septiembre y octubre.

El esperado anuncio se produjo tras una campaña publicitaria en ⁠las calles de París que ⁠había avivado las especulaciones de que la estrella protagonizaría su regreso en la capital francesa.

«Este año recibiré el mejor regalo de mi vida. Tendré la oportunidad de ir a verlos y de volver a cantar para ustedes en París a partir de septiembre», declaró Dion, que cumplió 58 años el lunes, a la cadena de televisión francesa France 2.

El anuncio se difundió simultáneamente a través de un espectáculo de luces en la Torre Eiffel. La venta anticipada de entradas comenzará el 7 de abril, mientras que la venta general arrancará el 10 de abril.

En 2022 decidió hacer una pausa en su carrera por motivos de salud, diciendo que le habían diagnosticado un trastorno neurológico poco común llamado «síndrome de la persona rígida», que provoca espasmos musculares graves. Esto le impedía cantar.

El diagnóstico la llevó a posponer y, posteriormente, a cancelar su gira «Courage World Tour».

Dion, una de ⁠las artistas que más ha ganado ⁠de todos los tiempos sumando ⁠ventas de discos e ingresos por conciertos, actuó en dos temporadas en Las ⁠Vegas, de 2003 a 2007 y de 2011 a 2019. En su momento, estas fueron consideradas las actuaciones más rentables de la historia.

Hizo su primera reaparición tras dos años de silencio durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 con una versión de «Hymne à l"amour» de Edith Piaf.

Su actuación dio lugar a ⁠especulaciones sobre la posibilidad de que algún día volviera a los grandes escenarios de todo el mundo.

rrg