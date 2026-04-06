Misión Artemis II en FOTOS: Los astronautas viajan detrás de la Luna; se preparan para eclipse solar

La misión Artemis II de la NASA despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida el 1 de abril de 2026 y alcanzó la esfera de influencia lunar —cuando la gravedad de la Luna ejerce más fuerza sobre la nave espacial Orión que la gravedad de la Tierra— el pasado domingo 5 de abril, para luego sobrevolar la cara oculta de la Luna este 6 de abril.

Los cuatro astronautas de la misión lunar continúan el lunes con sus observaciones de la superficie de la Luna, incluida su cara oculta.

Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de Orión -Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen- estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

Los miembros de la tripulación de la misión Artemis II de la NASA, Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, respondieron a las preguntas de los periodistas durante la primera transmisión de datos de su misión, el 2 de abril de 2026.Reuters / NASA

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal previsto durante el paso de la nave espacial por detrás de la Luna.

En las próximas horas, podrán ver un eclipse solar, mientras inicia su retorno a la Tierra, un recorrido que tomará cerca de cuatro días.

Más temprano el lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400,171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. La misión superó en más de 6,600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406,778 kilómetros de distancia.

Vista de la Tierra desde la cápsula Orión de la misión Artemis II después de que la nave espacial alcanzara su punto más alejado del planeta al orbitar la Luna este 6 de abril.Captura de pantalla / NASA

"Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", dijo Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.

Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo".

Jeremy Hansen, especialista de la misión Artemis II de la NASA y astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), se afeita adentro de la nave espacial Orion durante el quinto día de vuelo, antes del sobrevuelo lunar de la tripulación el 6 de abril de 2026.NASA

En su sobrevuelo, observan a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

Victor Glover describió el "terminator", la frontera de la Luna entre la noche y el día.

"Vaya... Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo", dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

En esta vista de la Luna completamente iluminada, el lado visible (el hemisferio que vemos desde la Tierra) es visible a la derecha, identificable por las manchas oscuras que cubren su superficie, tal como la observó la tripulación de la misión Artemis II de la NASA dentro de la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026.Reuters / NASA

Regresar a la Tierra

El periodo de observación durante el sobrevuelo lunar continuará hasta aproximadamente las 21:20 horas (tiempo del Este de Estados Unidos).

Hacia el final de su sobrevuelo, los astronautas serán testigos de un eclipse solar, cuando el Sol quede detrás de la Luna.

La cápsula Orión está dando vueltas alrededor de la Luna antes de dar un giro en U y regresar a la Tierra en una llamada "trayectoria de retorno libre", un viaje de vuelta que tomará unos cuatro días.

Vista de la cápsula Orión tomada con una cámara montada en una de sus alas de paneles solares durante una inspección externa rutinaria de la nave espacial en el segundo día de la misión Artemis II hacia la Luna, el 3 de abril de 2026.Reuters / NASA

Al carácter histórico de la misión dirigida por Wiseman, la tripulación de Artemis II incluye varios hitos. Glover será la primera persona negra en volar alrededor de la Luna, Koch será la primera mujer y el canadiense Hansen, el primer no estadounidense.

La astronauta de la NASA y especialista de la misión Artemis II, Christina Koch, mira por una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, observando la Tierra, mientras la tripulación viaja hacia la Luna. Imagen del 2 de abril de 2026.Reuters / NASA

Otra hazaña de esta misión fue que la NASA compartió las primeras imágenes en alta resolución de la Tierra tomadas por la tripulación de la misión Artemis II, cuando se encontraban a mitad de camino entre la Tierra y la Luna.

La primera imagen, titulada "Hola, Mundo", muestra la Tierra y Venus tal como se ven desde la cápsula Orión.Reuters / NASA

Homenajes lunares

La jornada laboral celeste del lunes incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres.

Uno en honor a su apodo para la nave espacial: "Integrity".

El segundo fue "Carroll", en honor de la difunta esposa del comandante de la misión. La mujer murió de cáncer.

"Es un punto brillante en la Luna", dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. "Y nos gustaría llamarlo Carroll".

Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio.

Los controladores de vuelo de Artemis II supervisan la nave espacial Orion desde la Sala de Control de Vuelo Blanca en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, el 6 de abril de 2026.AFP

"Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias", dijo Gibbons.

La NASA dijo que presentaría formalmente las propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar los cuerpos celestes y sus accidentes geográficos.

Un viaje de hitos históricos

Con un rugido intenso que resonó mucho más allá de la plataforma de lanzamiento, el cohete naranja y blanco despegó el pasado 1 de abril con tres estadounidenses y un canadiense desde el Centro Espacial Kennedy de Florida alrededor de las 18:35 horas (tiempo del Este de Estados Unidos).

Artemis IIReuters

Los responsables de la NASA y los espectadores celebraron por igual el despegue de la nave a medida que se elevaba alejándose de la Tierra, un hito que finalmente se hizo realidad tras años de retrasos y sobrecostos enormes.

Se espera que la odisea espacial dure aproximadamente unos 10 días.