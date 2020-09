El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que actualmente las vacunas que aplican en todo el mundo, específicamente contra la Influenza, son más seguras y eficientes, y no producen la enfermedad misma.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario fue cuestionado por qué existe en una parte de la población la idea de no vacunarse contra la Influenza ante el temor de que el medicamento le produzca la enfermedad.

“La mentira consiste en suponer que vacunarse contra la influenza puede producir la enfermedad de influenza, y es una idea no amparada en evidencia científica, que no tiene una lógica adecuada, porque la vacuna contra la influenza no tiene la capacidad de producir la enfermedad, está fabricada con fragmentos del virus, el virus no está activo ni puede activarse espontáneamente.

“Lo que sí puede ocurrir es que en algunas personas, es una porción francamente pequeña, puede producirles dolor al momento de inyectarse, puede producir fiebre durante uno o dos días, puede provocar algunos síntomas en versión menor en cuanto intensidad y duración semejantes a la forma leve de la influenza, pero no puede producir la enfermedad”, aseveró.

El gobierno federal iniciará el próximo 1 de octubre con la semana nacional de vacunación contra el virus de la Influenza.

