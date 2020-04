El uso de cubrebocas en México no tendría que sustituir las medidas principales de contención de la pandemia por Covid-19 como quedarse en casa y hacer el debido lavado de manos, según ha dicho el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego de que su uso se volvió obligatorio para asistir a lugares concurridos o para hacer uso del transporte público en la Ciudad de México y en otros estados.

El funcionario aclaró que el gobierno federal no está en contra de su uso, pero que si se usa un tapabocas, debe ser todo el tiempo, además de que dijo que su uso "no disminuye el riesgo de contagiarse si no se lava las manos continuamente, sale al espacio público a convivir con otros, o tiene acercamiento físico con alguien que tiene la enfermedad".

"En ningún momento el Gobierno de México o en particular la Secretaría de Salud ha dicho que no se deba usar cubrebocas, no lo rechazamos, si hay gobiernos estatales que han propuesto el uso de cubrebocas, está bien, lo único importante es que no se tome como una medida principal para el control de la epidemia", insistió López Gatell.

Comentó que quien quiera portar los cubrebocas como medida preventiva puede hacerlo de manera adecuada, ya que este accesorio de protección de boca y nariz se puede usar como medida auxiliar, ya que dijo que este mal utilizado puede contribuir a una falsa confianza o incluso puede ser perjudicial.

“Una persona que tiene las manos contaminadas con el virus de Covid-19 si se toca la cara para acomodarse el cubrebocas, va a llevar el virus al cubrebocas y esto va hacer que el virus entre por nariz y boca y entonces se contagie la persona que lo está usando", dijo Hugo López-Gatell.

"Usar cubrebocas puede ayudar a disminuir la trasmisión de la infección, sobre todo de las personas que tienen los síntomas, hacia otros; pero lo más importante es quedarse en casa, esta medida nos permite que haya millones de personas que no estén en espacio público y que no se estén contagiando unos a otros", explicó en un mensaje por redes sociales.

“Si se quiere usar cubrebocas se debe tener conciencia de que se debe usar correctamente cubriendo nariz y boca todo el tiempo y de que eso no disminuye el riesgo de contagio si no se lavan las manos, salen al espacio público y están en demasiada cercanía física con alguien enfermo”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

