A partir del jueves 27 de agosto, el gobierno de la Ciudad de México dará luz verde para la apertura de los teatros capitalinos, siempre y cuando se limiten a un máximo de 30% de su aforo para espacios cerrados y 40% en el caso de los espacios teatrales abiertos. Su disposición, especificaron las autoridades, deberá destinarse únicamente para representaciones teatrales, no sin antes haber completado un registro y aceptado los lineamientos oficiales.

Sin embargo, el escenario de retorno de las compañías, los equipos de producción, los técnicos y el público a los teatros encuentra debilitado el ecosistema teatral y, más aún, a los teatreros independientes, quienes celebran la reintegración de la industria, pero declaran que no están en condiciones de incorporarse en este momento de la emergencia.

Es el caso de la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la Ciudad de México (Recio), integrada por Foro Shakespeare, Centro Cultural El Hormiguero, La Teatrería, Teatro Bar El Vicio, Centro Cultural Carretera 45 y Foro Los Arcos, entre otros escenarios en los que, calculan, el espectáculo no será costeable si no hay condiciones para un 80% de capacidad.

“Todos nuestros espacios son pequeños. Ninguno va más allá de las 300 butacas. Además, las condiciones que hay que cumplir hacen que todo resulte muy caro. Ahorita mismo invertir para tener el 30% de las butacas, sabiendo que de momento la gente no va a ir, no es viable. Por ejemplo, pocos están yendo a las salas de cine. Entonces, poder abrir ahora mismo para nada es una solución para nosotros. Qué bueno que se empiecen a abrir otros espacios. Probablemente para los grandes productores sea una buena noticia, pero para nosotros no hace ninguna diferencia”, explica a este diario la actriz, escritora y directora de teatro, Ana Francis Mor, coadministradora del Teatro Bar El Vicio y vocera de la Recio.

La situación no es diametral, pero sí distinta al estatus de las grandes productoras. Sobre todo aquellas que ya estaban en función antes del cierre por la declaración de emergencia sanitaria podrán retomar sus actividades una vez que se garanticen las medidas de sanidad.

La productora Mejor Teatro, fundada por Morris Gilbert, informó que a la brevedad echará a andar los protocolos sanitarios necesarios para la reactivación de la oferta teatral en los espacios en los que se venían presentando obras como Los monólogos de la Vagina, Defendiendo al cavernícola, Toc Toc y Perfectos desconocidos. El productor Gerardo Quiroz, responsable de éxitos recientes como Cats, dijo que se aplicarán pruebas periódicas a sus elencos y garantizó que semantendrá un distanciamiento con el público de al menos tres metros desde el proscenio hasta la primera fila ocupada.

En cambio, Ana Francis Mor argumenta que mantener una distancia de un metro y medio entre artistas sobre el escenario, como una de las condiciones exigidas para la reactivación, es prácticamente imposible por los escenarios tan reducidos de los teatros que integran la Recio. La proximidad entre el escenario y el público es una característica de capacidad en los espacios independientes.

“Vamos a ver cómo les va a los teatros grandes y los institucionales. Para nosotros no es opción. Estamos sobreviviendo con la venta de boletos en línea, pero pasamos de cobrar 400 pesos a 100 pesos. (En El Vicio) ya perdimos 10 empleos, quedamos 20 personas. De esas personas, siete nos pusimos a trabajar en la venta de comida”, añade la actriz y confirma que hay tres espacios que están a punto de cerrar definitivamente dada la insostenibilidad de los gastos corrientes: el Centro Cultural El Hormiguero, el Centro Cultural Carretera 45 y el Foro Los Arcos.

“Ya veníamos trabajando con condiciones ínfimas. Los espacios independientes en esta ciudad están profundamente olvidados. En esta administración ha habido acercamientos, pero no se han solucionado problemas estructurales, de fondo. No hay condiciones claras, no hay reglamentos claros. Cada trámite es más que engorroso. Algunos temas han avanzado, pero de manera muy lenta e insuficiente”, dice finalmente Ana Francis Mor.

Algunas medidas para producción y actuación:

• El elenco debe utilizar cubrebocas todo el tiempo fuera de escena.

• No deberá hablar de frente al público.

• Priorizará maquillarse por sí solo.

• En vestuarios y camerinos debe respetarse una distancia de dos metros entre personas (se organizarán horarios escalonados).

• Se prohíbe compartir maquillaje, accesorios o alimentos.

• Se recomienda el uso de una careta protectora en escena.

• Ensayos deberán disminuirse y efectuarse vía remota de ser posible.

• El vestuario será lavado después de cada presentación.

• Reducir la presencia de operadores no esenciales tras bambalinas.

• Integrante de una producción con síntomas o sospecha deberá aislarse de inmediato y someterse a evaluación.