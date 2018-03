Luego de 20 años de viajes por India, Marruecos, Perú, Birmanía y Laos, entre otros países, el artista francés Pablito Zago (1973) encuentra un elemento en común en todas las culturas, al menos es el que más le llama la atención. Se trata de las máscaras: Hay en todas las culturas. Y en mis dibujos, aunque no están claramente representadas, siempre está la idea de la máscara. Es algo que me inspira y por eso voy a conocer lugares tradicionales a los países a los que voy. En el sentido filosófico, eso tiene mucho sentido porque para mí, la máscara es una manera de esconder nuestra personalidad para no enseñar la verdadera. O bien, puede ser para embellecerla o por dar miedo, y me gusta esa idea. Pienso que en la vida todos los días llevamos una máscara de cierta manera .

Pablito Zago está en nuestro país para presentar su serie de dibujos titulada Cuadernos de viaje , que se inaugurará este sábado 25 a la 13:00 horas en la Alianza Francesa de Polanco. Dichas piezas forman parte de un evento más grande que celebra y difunde el arte callejero llamado Aerosoles Cruzados. Street art de París a México, donde habrá conferencias sobre street art, proyección de documentales, música en vivo, y un taller impartido por el mismo Zago, donde él y varios artistas de la colonia (mexicanos) intervendrán algunas paredes de la Alianza Francesa. El jueves 2 de marzo, Pablito presentará obra alterna, junto con otros artistas urbanos en la Galería Gama (Comitán 10, colonia Hipódromo Condesa).

Cuadernos de viaje estará compuesta por una serie de dibujos que realizó Pablito durante su estancia en Laos. No son los únicos que ha hecho durante sus viajes, pero eligió estas piezas pues piensa que, gráficamente, son más modernas .

¿En qué sentido? Pablito responde a la pregunta: Antes ponía mucho texto y ahora es algo más gráfico, y me doy cuenta de que con este tipo de dibujos no se necesita saber lo que dice el texto, sino que la gente puede interpretar lo que quiero decir. Todo lo que dibujo lo hago durante mi viaje, no lo hago de regreso a Francia, porque la energía es diferente cuando estoy en mi país .

La exposición es una invitación al viaje: Me da gusto poder enseñar algo diferente de mi obra. El cuaderno de viaje es una explicación etnológica del país que estoy visitando, y para mí es más una historia personal de lo que me puede suceder, que va desde la felicidad de mis encuentros, hasta mis problemas gástricos .

Pablito empezó con sus cuadernos en Bukina Faso: Empecé hace 20 años. En esa época no hacía para nada arte callejero, sino pura ilustración. Algún día quiero regresar a mi país y acercarme a su cultura, dibujar sobre él .

Sobre su obra en general, Pablito comentó lo siguiente: Me siento bastante cercano a la escritura autómata de los surrealistas. Pero también cerca de la improvisación del jazz, donde la improvisación no siempre es total, porque uno tiene reflejos que van surgiendo a medida que se avanza. De manera general, al menos en mis pinturas, no busco expresar algo especifico sino que es como poesía, para que las personas puedan contarse a sí mismas lo que están viendo .

Por último, Pablito habló sobre su gusto por el street art: Desde el principio, el graffiti siempre me llamó la atención, era muy fan. Pero nunca me gustó el lado de hacer equipo o tener un grupo, y por eso me costó trabajo porque fui siempre muy solitario.

Era programador en eventos que giraban alrededor de culturas urbanas, yo invitaba a artistas y diseñadores a participar a los festivales... yo ya era ilustrador y pintor clásico. Pero cuando vi a las personas que trabajaban en formato grande, empecé a hacerlo y se volvió exponencial y ya no pude detenerme .

Aerosoles Cruzados abrirá al público este sábado 25 de febrero a las 13:00 en la Alianza Francesa de Polanco (Sócrates 156, Polanco), y posteriormente, a partir del 4 de marzo, se irá de gira a otros Alianzas del interior de la República (Mérida, San Luis Potosí, Jalapa).

Para más información entra a www.alianzafrancesamx.edu.mx

