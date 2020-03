“La Secretaría de Cultura responde tarde y de manera insuficiente al nivel de la crisis y sin capacidad de adelantarse a la recesión que se nos viene encima”, señaló Arturo Saucedo, especialista en temas culturales.

Expertos reaccionan a las acciones que tuiteó Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, por el Covid-19.

“El problema de la Secretaría de Cultura es su comunicación. Siempre va tarde en todo y anuncia cosas muy incoherentes, no hay una narrativa de sus acciones y de lo que está realizando. La coordinación con dependencias es una función obligatoria, la reprogramación de actividades también. Asimismo (por cierto, el “asimismo”, va pegado, no como lo escribió en sus tuits) el pago a los del Capítulo 3000. De hecho, pasa por alto que son quienes pueden trabajar fuera de oficina, por la naturaleza de su contratación, así que no puede enviarlos a casa sin cobrar...", sostiene.

"En realidad presenta dos acciones: El anuncio de una convocatoria para que artistas y creadores trabajen desde su casa y la plataforma de contenidos. No está mal, por lo menos sabemos que pretende hacer. Bajo mi punto de vista, esperaba un compromiso mayor, más visión, pero entiendo que no puede hacer más, lo que anuncia es un fiel reflejo de las limitaciones del gobierno. Un gobierno de estampitas”, señaló Carlos Lara, especialista en temas culturales y autor del libro "El salario emocional de la cultura".

Por su parte, Eduardo Cruz Vázquez, coordinador del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu) opinó: “Se trata de una intervención tardía, pero al fin se definen algunas medidas cuyo verdadero alcance tomará tiempo saberlo. Una cosa es el anuncio y otra la letra operativa. No en vano se emplea el "pudieran" en la narrativa de los mensajes. Las intenciones administrativas son centrales y esperemos que la Secretaría de Hacienda no deje sola a la secretaria Frausto, pues la liquidez del gobierno es un misterio, un abismo".

El ofrecimiento de generar empleo por medios no presenciales, si resulta convincente y bien planeado, reposicionará a una dependencia cuya credibilidad está en los suelos. Es mi mejor deseo, de todos, creo yo, ya que de lo contrario, las tesis fundamentales de que la "cultura cura", que "reconstituye el tejido social" y que la "redistribución de la riqueza" es eje de acción, se precipitarán hacia un vacío sin fin, asegura Eduardo Cruz. En los tuits no se aprecia si se considera algún apoyo a los numerosos municipios marginados del programa de cultura comunitaria, muchos de los cuales no tienen acceso a las tecnologías y tampoco sabemos si lo hasta ahora sembrado en ese programa, puede ser útil en estos momentos, cuestiona.

Finalmente, es claro que el consejo asesor es una de tantas responsabilidades que al estar en la ley, la autoridad ha decidido ignorar, por decirlo suavemente (como ocurre en otro ámbito legal con el programa sectorial). En todo caso, si ha de tener interés Frausto en ese consejo, por lo demás innecesario, tendrá que ser con nuevos integrantes”.

Arturo Saucedo comentó: “el sector central de Secretaría de Cultura tiene 5,600 millones de pesos, lo que obligaría a establecer nuevos programas y una intensificación de la producción y fomento culturales. De este mismo presupuesto centralizado deben establecerse los montos que se requieren para pagar a los trabajadores que están en el Capítulo 3000, que con el cierre de museos, oficinas y dependencias culturales, han quedado en el desempleo y que viven al día. Es fundamental hacer una propuesta a nivel federal del impacto que tiene el Covid-19 en diferentes rubros, pero también de lo que vendrá, porque la recesión que se nos viene encima obliga a replantear todo; de manera precisa, los miles de millones que tienen programados para el proyecto faraónico de Chapultepec”.

Para el productor de televisión cine y teatro Edgar Pulido, las medidas también “tendrían que pasar por un plan que aminore la carga fiscal y que proponga estímulos que sean asequibles para todos”.

El Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte (MOCCAM) informó que “en un gran porcentaje los artistas desarrollan su trabajo desde la informalidad.Cada sector artístico enfrenta distintas problemáticas, en este primer planteamiento solicitamos una medida concreta dirigida a los artistas que viven de sus presentaciones diarias”

Finalmente, la Comunidad de Trabajadores del Arte y la Cultura, Espacios Culturales Independientes y Civiles Organizados aglutinados en el movimiento #NoVivimosdelAplauso denuncia ser parte de los miles de trabajadores independientes afectados por la crisis sanitaria del Coronavirus (Covid 19). Y exige ser considerado en la distribución del fondo emergente aprobado el miércoles 18 de marzo por la Cámara de Diputados, que asciende a 180,733 millones de pesos. Asegurando así el estado el pleno ejercicio de los derechos culturales de toda la población”.

