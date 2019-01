La película de Netflix "Roma", del director mexicano Alfonso Cuarón, hizo historia este martes al convertirse en la primera cinta mexicana en lograr 10 nominaciones en los premios Oscar, entre ellas su director Alfonso Cuarón y sus actrices Marina de Távira y Yalitzia Aparicio.

"Roma" competirá por un Oscar en las categorías de:

Mejor película

Mejor película extranjera

Mejor director

Mejor guión original

Mejor actriz

Mejor actriz de reparto

Mejor fotografía

Mejor diseño de producción

Mejor montaje de sonido

Mejor mezcla de sonido

Los candidatos al Oscar a mejor película son "Roma", "A Star is Born", "Vice", "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite" y "Green Book".

"Roma" competirá por el premio a mejor película extranjera con "Shoplifters", de Japón; "Cold War", de Polonia; "Never Look Away", de Alemania, y "Capernaum", de El Líbano.

Cuarón se medirá con Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Paweł Pawlikowski ("Cold War"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite") y Adam McKay ("Vice") en la categoría de mejor director.

Por su parte, la actriz mexicana Yalitza Aparicio, de "Roma"; Glenn Close, de "The Wife"; Olivia Colman, por "The Favourite"; Lady Gaga, por "A Star is Born", y Melisa McCarthy, por "Can you ever forgive me?", se enfrentarán por el Oscar a mejor actriz.

Los premios de la Academia de 2019, los principales honores en la industria cinematográfica, serán entregados el 24 de febrero en una ceremonia en Hollywood, en Los Ángeles.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó esta mañana al cineasta mexicano Alfonso Cuarón por las 10 nominaciones al los premios Oscar que obtuvo su película "Roma".

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal precisó: "Roma es una gran película, no he podido verla, sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, mis felicitaciones, son muy buenas noticias".