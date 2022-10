Arturo Zaldívar, Shakira, Piqué y los derechos humanos: el ministro es una estrella de TikTok

- ¿Shakira o Piqué?

Shakira, por supuesto.

- ¿Cristiano o Messi?

Messi, siempre.

Arturo Zaldívar dice, además, que la mejor defensa es el ataque. Y aunque en realidad no es tan futbolero, pero si tuviera que escoger entre el Barcelona y el Real Madrid, escogería al Barça porque "es más que un club".

El Ministro Presidente del máximo tribunal de México abrió su cuenta oficial de TikTok y tiene más éxito que muchos otros "influencers". Además de futbol, el ministro también habla sobre aborto y otros derechos de las mujeres, tatuajes, consumo de marihuana, violaciones a derechos humanos en las cárceles.

Zaldívar también hace TikToks con reseñas de libros, recomienda museos y exposiciones de cultura y arte y explica algunos términos judiciales. Sus seguidores le comentan sus videos y en algunos casos reciben su respuesta. Las mamás de estudiantes de derecho y los propios estudiantes le dicen que quieren ser cómo él y algún día llegar a servir al poder judicial.

Como Ministro Presidente de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) ha impulsado proyectos importantes en materia de derechos humanos, particularmente ligados a la universalización del acceso a la justicia, la igualdad de género y la procuración de derechos de comunidades vulnerables como la población LGBTQ+ y las personas racializadas.

Además de su agenda en el máximo tribunal, la cual se puede conocer con detalle en este enlace, el Ministro Arturo Zaldívar es uno de los funcionarios más activos en otras redes sociales, como Twitter y Facebook.

Zaldívar es el primer Presidente de la SCJN que está activo en TikTok y él mismo dice que sabe que ha sido muy críticado por eso, pero "así es como se comunica con los jóvenes ahora, no con discursos acartonados que responden a otra época".

En su cuenta de TikTok, el Ministro posteó un video en donde explica la importancia y el alcance de su activismo en esta red social.

"A los jóvenes cuando les dices que tienen derecho a tatuarse y que nadie los puede discriminar por ello, eso los llena de sentido y entusiasmo. A las mujeres jóvenes les dices que tienen el derecho a interrumpir su embarazo, eso las llena de confianza en la justicia. Cuando les dices a los jóvenes que tienen que respetar a los animales y no maltratarlos, entonces ellos dicen sí, tenemos que avanzar en ese sentido. Ellos (los jóvenes) son el futuro de México y quien no lo entienda es su problema, no mío", dijo el Ministro Zaldívar.