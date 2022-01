Una vez más la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) salió a las calles para denunciar lo que denominan “un asalto autoritario orquestado por la dirección de Conacyt para encubrir las ilegalidades cometidas contra el #CIDE y destruir sus órganos colegiados”.

Luego de no poder validar el proceso de elección del director del CIDE, José Romero Tellaeche, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) pretende llevar a cabo modificaciones a los estatutos de dicha institución, así, bajo la instrucción de la directora del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla, se convocó este viernes 14 de enero a la Primera Sesión Extraordinaria 2022 de la Asamblea General de Asociados del CIDE, mismo que es integrado por secretarías de Estado e instituciones como el Colmex, FCE y Banco de México, entre otros.

Al enterarse de la noticia, la comunidad cideíta convocó a un plantón pacífico en el Senado de la República, bajo el lema "Renuncia, autonomía y presupuesto", desde las 10:33 de este jueves los estudiantes y profesores del CIDE se reunieron sobre Paseo de la Reforma portando mantas con leyendas como “Autonomía universitaria” y ¡”Únete pueblo!”.

Dice Mariel Miranda, estudiante de la institución a través de Twitter: “Mañana, ocho personas decidirán entre defender a la comunidad del CIDE, o solapar el capricho de la Dra. Álvarez Buylla y Romero por destruir esa escuela. Desde aquí se les escribe para que sepan que lo que van a votar definirá el futuro de generaciones”

Javier Martín Reyes, abogado y politólogo del CIDE explica que esto se enmarca en un contexto hostil hacia la institución y en general hacia la comunidad académica del país, “hemos pasado por la imposición de un director, designado en contra de lo que marcan los estatutos del CIDE, una serie de decisiones arbitrarias, destituciones; con nula participación de los estudiantes, que no se han podido expresar y han sido excluidos en el proceso de designación”. Además de decisiones que han violado los derechos laborales de las personas que ahí trabajan.

“En este contexto complicado ahora lo que se ve es una decisión del Conacyt, donde se pretende de manera ilegal hacer reformas al estatuto”, para que el director o directora del CIDE ya no lo elija un órgano colegiado como sucede en la actualidad, también para que la segunda posición más importante, que es la secretaría académica pueda ser ocupada por una persona que no sea del CIDE ni cuente con antigüedad y por último, el intento por debilitar al órgano académico más importante que es el Consejo Académico, una instancia que toma las decisiones más importantes, representado por todas las divisiones, es un órgano colegiado y además es el principal contrapeso que tiene la dirección general. “Con las modificaciones que se pretenden el Consejo Académico ya no decidiría nada”.