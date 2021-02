Este miércoles, la directora del Papalote Museo del Niño, Dolores Beistegui, y el presidente del consejo directivo del recinto, Mauricio Amodío Herrera, ofrecieron una conferencia virtual para dar a conocer el avance de la campaña #SalvemosPapalote, misma que fue lanzada dos semanas atrás con el objetivo de recabar 50 millones de pesos que garanticen la continuidad del recinto con 26 años de existencia.

Difundieron que a 15 días de lanzar la campaña se han logrado captar donaciones por poco más de 23.6 millones de pesos equivalentes al 47% del total requerido, por la aportación de alrededor de 3,000 donadores.

Ahí mismo, Beistegui se refirió al avance en la obra del Museo Infantil y Juvenil Yancuic, reportado la semana pasada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, previsto para ponerse en marcha en septiembre.

La gestora cultural celebró que haya continuidad para un nuevo proyecto de museo infantil en la ciudad, mismo que en 2014 fue comisionado al Papalote y retirado por la nueva administración a finales de 2018. No obstante, Beistegui solicitó a la Jefatura de Gobierno que reconozca la autoría del proyecto ejecutivo a los jóvenes arquitectos Carlos Rodríguez Bernal y Laura Sánchez Penichet, del estudio SPRB Arquitectos, que despacha en Guadalajara, y a Mara Partida Muñoz y Héctor Mendoza Ramírez, del estudio Mendoza Partida, mexicanos radicados en Barcelona, quienes fueron seleccionados por un concurso abierto organizado en 2015 por el Museo del Papalote.

“Este es el proyecto que está terminando el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Obras. Dicho eso, celebramos que continúe. Fue cancelado de manera unilateral en diciembre de 2018 por razones que expuso en su momento la jefa de Gobierno. Qué bueno que se retomó y lo celebramos. Pero sí nos gustaría que se reconociera la autoría del edificio a estos cuatro jóvenes arquitectos y también a quien lo hizo posible en su momento”, declaró.

En entrevista anterior, la directora del Papalote declaró a este medio que en la transición de 2018 a 2019 el museo presentó distintos modelos de negocio para tratar de ajustarse a los requerimientos del nuevo gobierno capitalino, que explicó la cancelación del acuerdo por la contradicción entre un costo elevado de boletos que tendría el museo en una zona de bajos recursos.

Gratuidad, inadecuada

El Economista preguntó en esta ocasión sobre cuáles fueron esos otros modelos de negocio y cuáles las razones de Sheinbaum para no continuar con el proyecto pese a la disponibilidad de flexibilizar.

“Le puedo decir que, en efecto, tanto el ingeniero Amodío como yo ofrecimos distintos modelos tratando de entender cuál sería el piso que pudiera ser satisfactorio, partiendo del principio de que la gratuidad no nos parecía una contraprestación adecuada, que tenía que haber un pago para ejecutar un servicio. Ofrecimos distintos precios. Acudimos a sus oficinas, siendo ella jefa de Gobierno electa, con un ánimo de buscar un entendimiento y de buscar una solución juntos. Asistió a ellas José Alfonso Suárez del Real cuando todavía no había tomado posesión de la Secretaría de Cultura. Partíamos del mismo interés: ofrecer el mejor espacio posible para los niños y las familias de Iztapalapa. Decidieron que no estaban de acuerdo, pero nunca supimos por qué. Fuimos informados de la decisión y hasta ahí”, respondió Beistegui.

Sobre el proyecto del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, la directora del Papalote señaló: “nos parece que es un proyecto un poco confuso, con una falta total de transparencia. Tiene tres grandes ejes: una parte totalmente de infraestructura, en la cual está contemplada una mejoría importante para el eje Constituyentes y una de mejor conectividad entre el bosque y la periferia, la cual celebraríamos. Dos, tiene un gran eje ecológico que contempla la sustentabilidad. Tres, un proyecto cultural en el cual se contemplan cuatro nuevos museos. Pero todos los profesionales de museos hemos cuestionado un proyecto de este monto en un momento donde nuestro gremio se está muriendo de hambre, en donde muchísimos se están quedando sin trabajo, con proyectos cancelados. Si nada más se concentrara en la parte de infraestructura, sería seguramente de gran beneficio”.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx