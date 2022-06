La ciencia se desarrolla en la crítica y la polémica, qué bueno que Pedro (Salmerón) tenga puntos de vista distintos a Eduardo Matos, pero Eduardo Matos emerge como un arqueólogo muy reconocido mucho antes de que Salinas de Gortari apareciera en el escenario”.

Diego Prieto Hernández, director general del INAH.

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, negó que el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma haya sido abanderado de la “visión salinista” de la conquista de México en 1992, formulada bajo el lema ‘Encuentro de dos mundos’, como afirmó el historiador Pedro Salmerón, ex director del Museo Regional de Guadalajara, del propio instituto, y adelantó que “el INAH reconocerá la enorme contribución de Eduardo Matos Moctezuma a la arqueología de México y a entender el universo cultural y simbólico de los mexicas”, a través de un foro académico organizado en conjunto con el Museo del Templo Mayor.

Luego de que varias voces académicas, como la del historiador Jean Meyer, reprocharan el silencio oficial ante la concesión del Premio Princesa de Asturias al profesor emérito del INAH, miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de Historia, el director general del instituto, Diego Prieto Hernández, afirmó que “es un premio merecido” y confirmó a El Economista que preparan una actividad académica en honor a Eduardo Matos Moctezuma en una fecha cercana al 13 de agosto en la que se conmemora la rendición de México-Tenochtitlan.

“Lo platiqué con Patricia Ledesma (directora del Museo del Templo Mayor) y hacia mediados de agosto, en que hay efemérides complejas que recordar, vamos a organizar algunas mesas académicas subrayando la contribución de nuestro querido Matos, nuestro Huei Tlatoani. Nunca regatearemos los reconocimientos y la gratitud del instituto con sus grandes académicos”, detalló el antropólogo Prieto.

“Huei tlatoani, –así le llamaba Tere Franco, y yo hice propia esa expresión–significa ‘el que tiene la palabra’, y es como se denominaba a los gobernantes mexicas, y da la casualidad de que (Eduardo Matos Moctezuma) lleva el apellido del antepenúltimo soberano de Tenochtitlan”, indicó el director del INAH como nota aclaratoria.

Y agregó: “siempre hemos admirado y reconocido su trabajo, él es orgullosamente egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), de la cual fue director, e independientemente de todas sus membresías, no me cabe duda de que siempre reconoce su pertenencia al INAH, del cual hoy es investigador emérito”.

“Me parece muy importante que estemos honrando a nuestros grandes maestros, no sólo a Eduardo Matos; sino también a otros (...) siempre lo hacemos, y sin duda alguna Eduardo está en la nómina de los colegas a quienes debemos reconocimiento y ponderación”.

Eduardo Matos Moctezuma, especialista como el que más en la civilización mexica, levantó polémica en 2021 y fue criticado por oponerse a la manipulación de la fecha de fundación de Tenochtitlan: “Es un despropósito marcar un año que no aparece en ninguna fuente escrita o documento antiguo (...) con un fin político”, declaró el investigador emérito a este diario.

El mismo día en que se anunció el Premio Princesa de Asturias para el arqueólogo mexicano, el historiador Pedro Salmerón escribió en su cuenta de Facebook: “De los historiadores serios, honestos, que más aportan (que hay algunas docenas), para el Premio Princesa de Asturias eligieron al que más ha criticado al gobierno actual en defensa de los privilegios de los privilegiados académicos, y de la visión leonportillesca (salinista) del ‘Encuentro de Dos Mundos’”.

Al respecto, Diego Prieto dice: “La ciencia se desarrolla en la crítica y la polémica, qué bueno que Pedro (Salmerón) tenga puntos de vista distintos a Eduardo Matos, pero Eduardo Matos emerge como un arqueólogo muy reconocido mucho antes de que Salinas de Gortari apareciera en el escenario. La conquista de México siempre ha sido un tema polémico, no hay historias oficiales, y ese enfoque del ‘Encuentro de dos mundos’, muy aceptado en 1992, no fue del agrado de muchos historiadores y antropólogos, yo mismo no lo comparto, y al propio Eduardo Matos nunca le encantó”, remató.

Sobre Teotihuacan

Respecto a la denuncia de abandono y falta de personal en la zona arqueológica de Teotihuacan, hecha por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, Diego Prieto responde: “Hay una confusión muy grande, en primer lugar un sindicato de trabajadores administrativos, manuales y técnicos no es el encargado de hablar de temas arqueológicos”.

“Por supuesto que hubo que hacer una reconfiguración del gasto en los últimos dos años por motivo de la pandemia, y podríamos hacer un análisis y seguramente que el INAH requeriría más personal, pero no hay que olvidar que en los últimos 25 años, en administraciones anteriores a la actual, el INAH perdió más de mil plazas de base, eso fue lesivo para el instituto, y por eso tenemos una nómina muy abultada de personal eventual, porque es la única manera como se ha logrado, con el apoyo incondicional -y se lo reitero con énfasis- del presidente López Obrador, que nos autorizó la contratación de personal eventual, por lo pronto, en camino de ver cómo logramos darle esquemas de permanencia en zonas arqueológicas”.

Recordó que en 2019 el presidente de México autorizó plazas para 250 custodios que atienden zonas arqueológicas en todo el país, que llevaban décadas trabajando de manera irregular. “Vamos mejorando”, dijo.

“Yo espero que el año que viene podamos contemos con un presupuesto para tener una estructura más idónea, menos inercial, y eso estamos trabajando, pero hay cosas que tardan un poco, ¿sabe usted cuánto tardó el Reglamento de la Ley Orgánica del INAH?, 83 años, y ya se publicó el año pasado, por primera vez desde 1939”.

“Por lo pronto, seguimos trabajando, incluyendo las diferentes miradas y perspectivas que el INAH cobija, somos una institución académica, plural, sustentada en el trabajo colegiado”, concluye.

