La editora mexicana Marisol Schulz Manaut (Ciudad de México, 1957), desde 2013 directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), fue anunciada este miércoles como ganadora del Premio Juan Pablos al Mérito Editorial 2021 que año con año otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

El reconocimiento para Schulz Manaut, leyó Alejandro Ramírez Flores, director general de la cámara, se fundamenta en “su amplia y exitosa labor al frente de empresas editoriales e instituciones ligadas al ámbito del libro, lo que ha contribuido al prestigio del sector”.

De esta manera, la editora, gestora y divulgadora editorial se convierte en la cuadragésima cuarta personalidad pero la quinta mujer del gremio en sumar este galardón a su palmarés. En los últimos cuatro años, los ganadores han sido Joaquín Díez-Canedo Flores (2020), Daniel Goldin Halfon (2019), Rogelio Villarreal Cueva (2018) y Peggy Espinosa (2017).

El Premio Juan Pablos reconoce a personas que hayan dedicado gran parte de su trayectoria a la difusión de la cultura a través del libro, y la trayectoria de Schulz Manaut es un ejemplo encomiable, no solo por su labor al frente de la FIL Guadalajara, ahora consolidada como la feria del libro más importante en nuestra lengua y ganadora el año pasado del Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades, sino por la labor que le antecede.

Durante 17 años trabajó en Grupo Santillana, donde tuvo a su cargo la edición de grandes escritores de nuestra lengua, como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte, Ángeles Mastretta, Elena Poniatowska, Carmen Boullosa, José Saramago, Augusto Monterroso y Mario Benedetti. No por ninguna razón la revista Forbes la nombró en 2013 como una de las 50 mujeres más poderosas de México.

Marisol Schulz Manaut recibirá la distinción en una ceremonia virtual a efectuarse el próximo 11 de noviembre.

Tomará tiempo una recuperación: Caniem

Durante la conferencia para el anuncio del fallo en favor de la editora y además de la confirmación de la cuadragésima segunda edición de los Premios al Arte Editorial y la segunda de las Distinciones Caniem, cuyos ganadores se darán a conocer en breve, Alejandro Ramírez Flores compartió una reflexión y algunas cifras grosso modo sobre el comportamiento de la industria en este segundo año de pandemia.

Mencionó que si bien este año ha sido más favorable para la venta de libros en el país, la franca recuperación de la pérdida del 30% por las restricciones del 2020 no será tan inmediata.

“Un 30% es un impacto muy grande y desde luego que en este 2021 no se logrará todavía. A partir del segundo trimestre (del presente año) tenemos cifras positivas, sin embargo, son cifras que se comparan con 2020, que fue un año totalmente atípico. No quisiera decirlo, porque es muy fuerte, pero fue un año perdido, los referentes numéricos no fueron muy halagüeños. En lo que va de este los datos aún se van desarrollando”, compartió.

Precisó que en enero y febrero pasados las cifras aún eran negativas, con un -8.6% contra el primer bimestre del año anterior, aún sin pandemia. Fue para marzo que se registró el primer dato positivo del año, del 5.5%, mientras que en el segundo trimestre la variación promedio de la facturación fue del 110 por ciento.

Sin embargo, reiteró Ramírez Flores, “esta mejora es una especie de rebote que se da por la apertura de actividades. Aún no tenemos cifras del tercer trimestre, pero esperamos que esta tendencia positiva se mantenga en lo que resta del año. Estamos por hacer un ejercicio comparativo con 2019 y que presentaba este crecimiento que veníamos observando en los últimos años antes de la emergencia”, concluyó el director general de la Caniem.

Las cinco ganadoras del Premio Juan Pablos:

Carolina Amor de Fournier (1980) – fundadora, directora y editora de La Prensa Médica Mexicana

Neus Espresate Xirau (1999) – cofundadora de Editorial ERA

Patricia Van Rhijn Armida (2011) – fundadora de la editorial CIDCLI

María Esperanza Espinosa Barragán (2017) – fundadora de Petra Ediciones

Porcentajes de la industria en la primera mitad del 2021*:

ricardo.quiroga@eleconomista.mx