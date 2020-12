La poeta estadounidense Louise Glück, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020, tiene en sus manos la medalla y el diploma distintivos del máximo galardón para las letras en el orbe, que fue entregado de manera remota por la Academia Sueca ante la imposibilidad de la tradicional ceremonia en Estocolmo.

La Fundación Nobel publicó una imagen de Glück en el nevado jardín de su casa en Cambridge, Massachusetts, portando el estuche que contiene la presea acuñada con el rostro de Alfred Nobel que hasta ahora le ha sido otorgado a 119 mujeres y hombres.

Como parte de la entrega de la distinción, la Academia hizo público el discurso de recepción de Glück.

“Los poemas con los que, a lo largo de mi vida, me he sentido atraída de la manera más intensa son los predominantemente íntimos, de confabulación, poemas en los que el oyente o lector hacen una contribución esencial, como destinatario de la confianza o de un clamor, a veces como un conspirador. ‘No soy nadie’, dice (Emily) Dickinson. ‘¿Tú tampoco eres nadie? / Ya somos dos - ¡Pero no lo digas!’. O Eliot: ‘Vamos entonces, tú y yo / ahora que la tarde sobre el cielo se tendió / como un paciente eternizado sobre en la plancha…’.