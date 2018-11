Autoridades culturales de Chihuahua anunciaron que Ciudad Juárez sería pionero en el estado en políticas públicas para desarrollar industrias culturales y artísticas; sin embargo, hace unos días, se canceló el proyecto y desapareció de un plumazo el área encargada.

El departamento de Vinculación y Desarrollo de Empresas Culturales e Industrias Creativas en Ciudad Juárez fue eliminado después de dos años de operaciones.

Además, se canceló el primer Congreso de Economía Creativa que se realizaría del 28 al 30 de noviembre con expositores nacionales e internacionales.

Eduardo Cruz Vázquez, especialista cultural y coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, recibió el 30 de octubre el aviso de que se cancelaba el congreso donde él participaría.

“No deja de sorprender que el paladín de la justicia, el luchador contra la corrupción, el norteño echado pa’ delante que pelea rabiosamente fondos para su estado sea el dueño de una enorme displicencia y de una actitud de abandono para la política cultural y su aparato institucional.

“Niega en su momento la necesidad de una secretaría y, siguiendo al peñismo que detesta, la crea. Vaya. Entonces promueve un área para la atender la enorme expectativa alrededor de la economía cultural y ahora la suprime, la liquida, despide personal, regresa fondos federales, nos deja colgados en un congreso que otras instancias de Ciudad Juárez buscarán sacar a flote”, expresó.

Austria Galindo Rodríguez, subsecretaria de Cultura, señaló a El Economista lo siguiente:

“Estamos replanteando esa política pública y el gobierno del estado está haciendo una reorientación del gasto y en la Secretaría de Cultura hemos visto que este tema podemos accionarlo muy bien con las universidades y con el sector económico. En eso estamos y por eso decidimos cancelarlo para replantear las estrategias”.

Con la desaparición del departamento de Vinculación y Desarrollo de Empresas Culturales e Industrias Creativas, se suspende un esfuerzo que pretendía ser un ejemplo para otros estados.

“No sé que información tengas, pero el departamento de empresas creativas no ha despegado como tal y creo que es el momento justo para cambiar de estrategia y el departamento se va anclar en otra estrategia y estamos negociado con la Secretaría de Economía, quienes son los que otorgan el capital semilla para que funcione y eso será el próximo año”, añadió Austria Galindo Rodríguez.

La cultura en Chihuahua, en problemas

En las últimas semanas, artistas exigen al gobierno del estado los pagos correspondientes por medio de cartas, peticiones en Change.org y en diferentes foros.

“Prácticamente tenías que poner de tu bolsa para que salieran los eventos, no teníamos equipo, no hay una estrategia clara y muchos artistas no les han pagado. Hay muchos atrasos y despidieron a mucha gente de un día para otro”, expuso en entrevista Cynthia Rodríguez exdirectora del departamento de Promoción y Difusión Artística de la Secretaría de Cultura de Chihuahua.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, prometió reunirse con la comunidad cultural para resolver los problemas, pero nunca se concretó.

“Hay artistas a los que no se les ha pagado en seis meses, cancelaron varios eventos culturales y no hay políticas claras en la Secretaría de Cultura y creo que la cultura no es un tema principal en la agenda del gobernador, quien prometió que sería algo principal y hasta ahora no lo es”, explicó.

En una carta dirigida a María Concepción Landa, actual secretaria de Cultura de Chihuahua, un grupo de artistas del Estado piden cubrir sueldos a grupos y artistas chihuahuenses contratados para prestar servicios o participar en eventos, convocatorias, festivales, entre otros para la Secretaría de Cultura.

Solicitan cosas como: “Establecer y formalizar los contratos de la Secretaría de Cultura con los artistas chihuahuenses. Condiciones de contrato. Plazo máximo para pago. Aumento de pago a los talleristas. La homologación en los honorarios de servicio a los talleristas y tabulador de artistas y creadores, entre otras demandas”.

“Hoy, la Secretaría de Cultura es ajena al sentir artístico de los chihuahuenses. En ella, sólo hemos encontrado excusas, pretextos y el desinterés en general hacia la comunidad artística. Condenamos esta falta de atención hacia nosotros y exigimos la solución inmediata por parte de las autoridades de la dependencia y del gobierno del estado de Chihuahua”, se lee en una carta firmada por artistas como: Hernán Gutiérrez Márquez, Raúl Enríquez Hernández, Gustavo Márquez Rodríguez y Guadalupe Blanco Trejo entre muchos otros.

Despidos injustificados, demandas de trabajadores, cancelación de programas como Música en mi escuela; la petición en Change.org de la destitución de la secretaria de Cultura María Concepción Landa y diferentes eventos son algunos de los temas que tienen preocupados a la comunidad cultural, ésa que el gobernador Javier Corral prometió apoyar.

