Luego de su paso por el English National Ballet, espacio que le permitió desarrollar importantes proyectos y giras mundiales, y en cuya estancia fue acreedor al máximo premio del ballet en Rusia, el Benois de la Danse (2017), Isaac Hernández se integró al San Francisco Ballet (SFB) en este mes. Esta compañía tiene un significado muy especial para él, ya que fue la que lo catapultó hacia Europa, primero al Ballet Nacional de Holanda y luego a la mencionada agrupación británica.

También es especial porque Esteban Hernández, su hermano menor, forma parte del SFB como primer bailarín, por lo que podrán participar en proyectos juntos y crear nuevos. Además, la cercanía con México será un factor determinante para los planes de Isaac, toda vez que no solamente desea traer lo mejor del ballet mundial a nuestro país a través de sus galas anuales, sino que planea establecer vínculos más cercanos de participación con la comunidad artística mexicana y concretar el gran sueño de su vida: que en México el ballet alcance los niveles de otros países de Latinoamérica (Cuba, Argentina) y, desde luego, de Europa y Asia.

A pocos días de Despertares, la gala de ballet que encabeza en el Auditorio Nacional, el bailarín mexicano está listo para compartir con las nuevas generaciones la plataforma Impulsa, que consistirá en sendas clases magistrales, una conferencia motivacional y las audiciones de la Royal Ballet School, que se realizarán por primera vez en México. Todo lo anterior en Monterrey, Nuevo León, ciudad que ha sido fundamental en la concreción de los proyectos de la familia Hernández, y que lo requerían con avidez.

“Siempre ha sido importante para mí poder hacer estos proyectos en diferentes partes de la República”, compartió Isaac en entrevista, a la vez que recordó que la primera edición de esta plataforma ocurrió en Ciudad de México y la segunda en Guadalajara, como marco de la penúltima y última ediciones de Despertares previas a la pandemia por Covid-19, es decir, en 2018 y 2019.

Hernández señaló la importancia de seguir estimulando a los artistas jóvenes, especialmente los que han sufrido ya más de dos años de pandemia y sus consecuencias, así como crear vínculos para apoyar nuevas propuestas. A pesar de este distanciamiento, el bailarín compartió que aproximadamente 60% de los inscritos en Impulsa acudirán a Monterrey desde otras partes del país, lo que es para él un gran termómetro de que el público está dispuesto a acudir a sus llamados sin importar la lejanía.

Además de la fuerte respuesta que siempre ha tenido por parte de los artistas regios a sus convocatorias, el primer bailarín del SFB también reconoció el significado personal que tiene dicha ciudad, toda vez que sus padres, los ex bailarines y maestros de danza Héctor Hernández y Laura Elena Fernández, se conocieron ahí.

“Ser parte de la agenda cultural de un estado como Nuevo León es muy importante, y espero que éste sea un primer acercamiento para que eventualmente podamos llegar a construir continuidad en estos proyectos, hacerlos crecer y tener posiblemente también un espectáculo importante en Monterrey”, añadió.

Hernández se dijo muy entusiasmado por superar mil inscripciones para su conferencia “Vivir con propósito” en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, una charla en la que cuenta su historia de vida, las dificultades que tuvo para desarrollar su talento y los frutos cosechados gracias al esfuerzo propio y el apoyo de su familia, así como de maestros y compañeros del mundo del ballet.

Pero sin duda lo que le entusiasma sobremanera es poder ofrecer a los jóvenes artistas mexicanos una oportunidad que él no tuvo: que una institución como la Royal Ballet School venga a nuestro país para aplicar audiciones de manera gratuita, previa inscripción.

“Es la primera vez que esta escuela tan importante viene a México con este propósito. Que suceda es un gran logro de mi hermana Emilia, pues hablando con los directivos de la escuela, me platicaban que para ellos era complicado sumarse al proyecto, al ser completamente gratuito, porque de cierta manera entra en conflicto con parte del modelo de negocio de la escuela, que usa muchas veces las audiciones para recaudar fondos para dar becas”, admitió Hernández.

Pero gracias al prestigio alcanzado con las audiciones previas, la del San Francisco Ballet y la del English National Ballet fue que “aceptaron venir confiando primero en mí, después en nosotros (Soul Arts Productions) como productores, seguros de que vamos a hacer el proceso transparente y estar a la altura de una organización de las más importantes del mundo”, añadió, sin dejar de lado que la escuela británica comparte su visión de apoyar al talento mexicano en el ballet, del que él mismo y su hermano Esteban Hernández son prueba.

“Muchos jóvenes tal vez han perdido algo de su motivación, pero creo que se ha logrado el entendimiento de lo que significa una oportunidad como esta para seguir desarrollando su carrera a largo plazo, creo que eso está quedando claro, porque honestamente no sé si se va a volver a hacer de esta manera; a mí me hubiera encantado poder tener este tipo de oportunidades cuando yo tenía su edad, así que estamos ayudando a que gran parte del camino para profesionalizarse sea accesible para ellos y eso es algo muy especial”, añadió.

Elenco de lujo

En 2019 se llevó a cabo en Guadalajara la que fue anunciada como última edición de Despertares. Al año siguiente, antes de la pandemia, Isaac Hernández y Soul Arts Productions planearon traer al English National Ballet con Giselle, de Akram Khan, función que debió cancelarse por la contingencia.

La lejanía de los escenarios y del público mexicano, con el que los Hernández siempre han estado en comunicación a través de redes sociales, sirvió de estímulo para retomar la gala de danza que el próximo 6 de agosto reunirá a artistas de primer nivel, como Tamara Rojo, el regreso a México de Jurgita Dronina, Natalia Osipova, Brooklyn Mack, Michaela De Prince, Francesco Frola, Chey Jurado y Dores André.

“Para mí es muy importante que este espectáculo se perciba como único en su contenido. He luchado muchísimo porque llegue al escenario de Despertares el grupo Guetto Funk Collective, que me ha fascinado desde el momento en que los descubrí, y creo que van a contagiarnos de alegría y emociones, tengo muchas ganas de convivir con los bailarines, de verlos trabajar y estar con ellos en el Auditorio Nacional”, señaló Isaac.

Sobre más aspectos de la gala, también se dijo emocionado de reunir a Chey Jurado, a quien conoció recientemente en Dubái, para presentar un número con Los Macorinos y Geo Meneses, “que va a ser algo muy especial y muy de acuerdo con el propósito de la gala, que es juntar a los artistas que probablemente el público que acuda quizá no vuelva a ver de nuevo más que en esa noche, y a pesar de que he sido yo quien los ha incitado a participar sí les he dado toda la libertad para que armen su participación de acuerdo con sus criterios artísticos. También traigo un fragmento de Blake Works, con música de James Blade que William Forsythe creó para la Ópera de París; hay varias cosas que me emociona mucho haber podido lograr, porque sé que es un momento difícil para los viajes”.

Volver a bailar con su hermano Esteban sin lugar a duda es algo que le motiva mucho a Isaac, y adelantó que el también primer bailarín del SFB ofrecerá una pieza de George Balanchine con Misa Kuranaga como parte de los estrenos de la función.

El elenco de Despertares

Isaac Hernández (San Francisco Ballet)

Esteban Hernández (SFB)

Tamara Rojo (SFB)

Natalia Osipova (Royal Ballet)

Chey Jurado (danza urbana)

Michaela De Prince (Boston Ballet)

Sae Eun Park (Paris Opera Ballet)

Brooklyn Mack (danza clásica)

Jurgita Dronina (National Ballet of Canada)

Franceso Frola (NBC)

Dores André (SFB)

Misa Kuranaga (SFB)

Brett Perry (Azure Barton and Artists)

William Briscoe (ABA)

Jonathan Alsberry (ABA)

Guetto Funk Collective (SFB)

Geo Meneses (cantante mexicana)

Los Macorinos (músicos méxico-argentinos)

*Sujeto a cambios de último momento

Despertares en el Auditorio Nacional

Para La presentación de Despertares en el Auditorio Nacional, con la presencia de grandes artistas de prestigio mundial, aún hay boletos disponibles. La función será el 6 de agosto a las 20:30 horas. Hay boletos desde $627 hasta $2,460 (servicio incluido)