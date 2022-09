Iron Maiden y 65 mil gargantas de hierro hacen temblar el Foro Sol

Infatigable, Iron Maiden regresó a México después de casi tres años con lo mejor del heavy metal. Bruce Dickinson agarró el micrófono y dijo que 65,000 personas estaban presentes en el Foro Sol, más fans que en su concierto en Brasil.

Los Brits trajeron de vuelta no sólo la gira Legacy of the Beast, sino también canciones del nuevo álbum Senjutsu. ¿Alguien puede pedir más?

Gritos, chillidos y rugidos reverberaban en el interior del coloso con las luces apagadas, en un 7 de septiembre que se antoja ya histórico.

Llegó el primer golpe de batería.

Dramática fue la apertura con “Senjutsu”, la canción principal del último álbum de estudio de los Maiden. Los fanáticos acérrimos no pudieron controlar su emoción, iniciando oficialmente una noche asombrosa.

“Stratego” y “The Writing on the Wall”, coreados a todo pulmón por los fanáticos, completaron el triplete de Senjutsu.

Provenientes de todo el país, y otras diferentes tierras, los amantes del heavy metal y fieles seguidores de los Brits disfrutaron de la vibrante voz de Bruce Dickinson, sin mencionar las guitarras triples de Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, además de la batería de Nicko McBrain y el sempiterno Steve Harris, señalando a la audiencia mientras galopaba con el bajo.

Con los puños en el aire y moviéndose al unísono, los fans se llenaron de ritmo con “Run to the Hills”, “Hallowed be thy name” y “The Clansman”. La multitud coreó “The Number of the Beast”, además de “Fear of the Dark”, mientras que miles conformaban una marea de slam con “The Trooper”.

No faltaron los cuernos metaleros con Eddie en un uniforme de soldado. Mucha potencia en la arena.

El broche de cierre, a diferencia de la última vez, llegó con “Aces High”. El célebre discurso de Sir Winston Churchill, y el imponente Spit Fire en el escenario nos recordaron que todos estos años como fans, nunca serán años perdidos.

Iron Maiden cuenta con 17 álbumes, 46 sencillos y 20 álbumes de video, con The Number of the Beast como uno de los álbumes de heavy metal más populares de todos los tiempos.

Tres años fue una larga espera, pero valió la pena. Iron Maiden no había actuado en vivo desde la finalización de su gira sudamericana en octubre de 2019, cuando llegaron a México.

¡Arriba Irons! Hasta la próxima.