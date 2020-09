1/5 Signs of life on Venus? An international team of astronomers today announced the discovery of a rare molecule — # phosphine — in the clouds of # Venus. #VenusNewshttps://t.co/azNSsVfhr8

Credit: @ESO /M. Kornmesser/L. Calçada & @NASA /JPL/Caltech pic.twitter.com/vSUwTIv2vb