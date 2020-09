El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) se convertirá en el primer encuentro cinematográfico en llevarse a cabo de manera presencial en el país, toda vez que su edición 23 tomará lugar en las ciudades guanajuatenses de Irapuato, Silao y Guanajuato capital entre el 18 y el 27 de septiembre. Así lo anunció la fundadora y directora del encuentro cinematográfico, Sarah Hoch, la mañana de este martes a través de una conferencia digital.

Será una edición híbrida en la que parte de las actividades tradicionales del encuentro se llevarán a cabo en el Campus Virtual, una plataforma meramente digital pero interactiva en la que cada asistente podrá construir su avatar, que permitirá el encuentro de cineastas, críticos y cinéfilos como una considerable parte de la oferta programática del encuentro.

Uno de los atractivos de este formato será el homenaje virtual al cineasta estadounidense, David Lynch, cuyo avatar se “apersonará” en el Campus Virtual para recibir la Cruz de Plata de Más Cine, que año con año entrega el certamen a destacados genios del séptimo arte internacional, así como la Medalla de la Filmoteca de la UNAM. Como parte de este homenaje, el GIFF proyectará Eraserhead (1977) y Twin Peaks: Fire walk with me (1992).

En la plataforma online se presentarán 136 películas, de las cuales, 27 son largometrajes y 108 cortos de 41 países. Dentro de la competencia de la vigésimo tercera edición del encuentro fílmico, tomarán parte 10 largometrajes internacionales, 10 largos mexicanos, seis documentales internacionales, 14 cortometrajes documentales, 16 cortos de ficción, 20 cortos de animación, 14 cortos experimentales y 14 de realidad virtual.

Asimismo, se proyectarán varias películas por invitación, mismas que se presentarán en galas en el Autocinema, en Irapuato, con una capacidad hasta 200 automóviles y cuatro funciones entre el 21 y el 22 de septiembre. En el Autocinema instalado en el Parque Bicentenario, en Silao, se ofrecerán funciones entre el 24 y el 26 de septiembre, mientras que en el Acuacinema, en la Presa de la Olla, en Guanajuato capital, las actividades serán entre el 25 y el 27 de septiembre.

Presupuestos y protocolos

“El tema económico es complicado este año, pero el GIFF está acostumbrado a trabajar con poco dinero. Siempre buscamos resolver. Este año tenemos un apoyo del gobierno de Guanajuato, por medio de la Secretaría de Turismo. No hubo reducción en el estado y eso nos permite estar en varias ciudades. Tenemos 2 millones 100 mil pesos de parte de Imcine. Esta sí es una reducción importante, pero agradecemos el apoyo. Tenemos el respaldo de Irapuato con 1 millón de pesos en pagos directos a los proveedores y las actividades que se realizarán ahí. En la ciudad de Guanajuato se sumó el sector privado para apoyar al municipio en la cobertura de gastos y apoyos en especie que permitan la presencia del GIFF”, compartió Sarah Hoch.

Indicó que el festival se ha preparado para garantizar la seguridad de los asistentes, con lineamientos que van desde el uso de mascarillas, caretas y accesos con medición de temperatura, hasta la sanitización de los vehículos de transporte, los hoteles para los invitados, así como en todas las sedes. “Estamos tomando talleres con la Secretaría de Salud. Estamos siguiendo todos los lineamientos, pero hacemos todavía más, cerciorándonos de que todos los espacios estén totalmente cuidados. Pensamos tratar a todo el mundo como si todos estuviéramos en alto riesgo”, añadió.

Cinta inaugural:

Los lobos (México, 2019), de Samuel Kishi (Gran Premio del Jurado Internacional en la sección Generation Kplus de la Berlinale 2020) (Premier en México).

Estrenos invitados destacados:

• No man´s land (Estados Unidos, 2020), de Conor Allyn (Premier mundial).

• Wendy (Estados Unidos, 2020), de Benh Zeitlin (Premier latinoamericana).

• Never too late: The Doc Severinsen Story (Estados Unidos, 2020), de Kevin S. Bright y Jeff Consiglio (Premier latinoamericana).

• Learning to skateboard in a warzone (if you´re a girl) (Reino Unido, 2019), de Carol Dysinger (Premier latinoamericana).

Cine entre muertos:

• Sin origen (México, 2020), de Rigoberto Castañeda.

• Creature from the Black Lagoon (Estados Unidos, 1954), de Jack Arnold.

Por los 60 años de la Filmoteca de la UNAM:

• El grito (Estados Unidos, 1968), de Leobardo López Arretche.

